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Раскрыта судьба российских поездов с гравитационными туалетами
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Раскрыта судьба российских поездов с гравитационными туалетами 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Федереральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД) сообщили о том, что из старых вагонов с так называемыми гравитационными туалетами сделают эконом—бюджет класс. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на отчет ФПК.
«Речь идет о новом бюджетном продукте с уникальным ценовым предложением», — пояснил представитель ФПК.
В будущем в России будет три типа поездов: дневной экспресс, ночной поезд и традиционный поезд. В каждом из них пассажиры смогут приобрести место в эконом, комфорт или бизнес классе. Билеты в старые вагоны без кондиционеров и туалетами традиционного образца временно будут продаваться по наименьшей цене, их продолжат ставить в составы, пока полностью не утилизируют.
В мае генеральный директор федеральной пассажирской компании Петр Иванов рассказал, что РЖД планирует убрать все туалеты гравитационного типа из поездов к 2025 году. По его словам, к этому времени компания хочет закупить пять тысяч новых вагонов, оснащенных биотуалетами, кондиционерами, usb-портами, розетками и беспроводным интернетом.
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