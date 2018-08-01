В «КрымТЭЦ» рассматривают вопрос строительства электростанции в Феодосии

СИМФЕРОПОЛЬ , 1 авг — РИА Новости Крым . «КрымТЭЦ» ведет переговоры с администрацией Феодосии о строительстве небольшой" ТЭЦ в городе. Об этом в среду заявил журналистам гендиректор компании Тарас Целый.

"С Феодосией на сегодняшний день мы ведем переговоры в части сооружения небольшой генерации, потому что город, к сожалению, энергодефицитный и у них есть потребность в 50 МВт. Небольшая ТЭЦ — это может быть 24 МВт или 48 МВТ, но с разными источниками выдачи электроэнергии в сеть, то есть не на одну подстанцию, а на несколько", — сообщил гендиректор компании.

Необходимость в новой станции обусловлена тем, что к 2020 году в курортном городе начнет функционировать индустриальный парк, который будет потреблять много электроэнергии.

Ранее сообщалось, что в индустриальном парке «Феодосия», строительство которого начнется в этом году, планируется создать оптово-розничный и логистический комплекс, заводы по производству изделий из полимеров, жесткой и полимерной упаковки, комплекс по переработке и хранению фруктов, транспортно-логистический центр для хранения овощей, фруктов, предприятие по производству мороженого.