Nielsen: 9 из 10 взрослых американцев смотрят линейное ТВ

Согласно отчету Nielsen Total Audience Report за 1 квартал 2018 года, 9 из 10 взрослых американцев (18+) используют линейные платформы в среднем за неделю.

Просмотр прямого эфира и отложенный ТВ просмотр в первом квартале достигли 86%, тогда как радио имело наибольший охват по всем платформам — 92%. Радио также имеет еженедельный охват на уровне 96% среди всех взрослых латиноамериканцев.

Более трети населения используют свои подключенные к интернету устройства (включая приложения на Smart TV) в среднем за неделю, наибольший охват (43%) среди американцев азиатского происхождения. Охват компьютеров также наиболее высокий именно в этой группе, 71% используют это устройство еженедельно. Независимо от расы или этнической принадлежности, смартфоны остаются универсально популярными: 4 из 5 взрослых пользуются ими, планшеты при этом еженедельно использует менее половины.

«То, как люди сейчас потребляют контент, сильно отличается от того, что было 5 лет назад, не говоря уже о 10 или 20 годах», — говорит Питер Катсингрис, старший вице-президент по изучению аудитории Nielsen, — «Потребители сейчас как никогда ранее имеют роскошные возможности. Они могут смотреть видео или слушать музыку на смартфонах и тут же получать удовольствие от абсолютно другого контента на ТВ или радио — возможности контактов с ними для маркетологов бесконечны. Понимание трендов кто именно потребляет контент, что именно и как — основа индустрии. Nielsen видит свою роль в аккуратной и максимально точной помощи медиа экосистеме понять эти поведения».

Другие выводы исследования: 92% взрослых в США еженедельно слушают радио, самый высокий охват по платформам.

В среднем взрослые в США проводят порядка 11 часов в день с подключением к линейным или цифровым медиа, и почти 6 часов — только к видео.

Молодые взрослые от 18 до 34 лет проводят наибольший процент времени с ТВ подключенными устройствами и цифровыми устройствами по сравнению с другими возрастными группами.

Взрослые афроамериканцы совокупно больше всего используют медиа, в сравнении с латиноамериканцами, которые больше слушают радио, и азиатами, которые пользуются компьютерами и планшетами.

Почти 3% домохозяйств США подписаны на виртуальных MVPD операторов, что включает облегченные пакеты. Почти 20% потребителей ответили, что используют дома умные колонки.

Две трети ТВ домохозяйств США имеют устройства, которые могут воспроизводить онлайн контент на телевизорах. Каждая десятая минута использования телевизора в таких домах приходится на стриминг.

Более 8 из 10 не телевизионных домохозяйствах по-прежнему смотрят видеоконтент.

ИСТОЧНИК: Broadband TV News