Ещё
Коктебель вошел в ТОП-3 России для полетов на параплане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России

Коктебель вошел в ТОП-3 России для полетов на параплане 

Собака.ru 2 часа назад
Фото: Собака.ru
В тройку наиболее благоприятных мест для полетов на параплане вошел курортный поселок Крыма Коктебель. Данные исследования опубликовал сервис Tvil.ru.
"В ТОП-3 мест России для полетов на параплане вошли Коктебель в Крыму, Пятигорск в Ставропольском крае и село Курай на Горном Алтае", — отмечается в рейтинге. За основу лег опрос пользователей социальных сетей сетей.
Стоит отметить, что планеристы и дельтапланеристы полюбили гору Клементьеву под Коктебелем (старинное название Узун-Сырт) еще в начале XX века. Сейчас здесь находятся сразу несколько полетных центров. Гора стала топовым парапланерным спотом, поскольку всегда славилась уникальными воздушными потоками.
Параплан — один из наиболее востребованных у россиян видов активного отдыха, который они выбирают во время отпуска. Он занимает пятое место в числе экстремальных видов спорта.
Собака.ru: последние новости
В налоговой службе Крыма рассказали, сколько на полуострове миллионеров Фоторепортаж: как горожане спасаются от жары на «петербургских Сейшелах» в Ленобласти История «Крестов»: что происходит с самой прогрессивной тюрьмой Европы XIX века?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В застенках ДНР нашлись сотни россиян217
Российских журналистов в Африке убила экономия23
Лепс ударил Аллу Михееву390
Болгария ужесточает визовый режим49
Найдена неожиданная версия Тунгусского взрыва40
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
00:21
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
США В мире
00:08
В Москве с башни «Око» упал человек
Происшествия
01:40
В застенках ДНР нашлись сотни россиян
В мире Конфликты
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
03:46
Гречка «отомстила» Земфире
Шоу-бизнес
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение