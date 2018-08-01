Коктебель вошел в ТОП-3 России для полетов на параплане

В тройку наиболее благоприятных мест для полетов на параплане вошел курортный поселок Крыма Коктебель. Данные исследования опубликовал сервис Tvil.ru.

"В ТОП-3 мест России для полетов на параплане вошли Коктебель в Крыму, Пятигорск Ставропольском крае и село Курай на Горном Алтае ", — отмечается в рейтинге. За основу лег опрос пользователей социальных сетей сетей.

Стоит отметить, что планеристы и дельтапланеристы полюбили гору Клементьеву под Коктебелем (старинное название Узун-Сырт) еще в начале XX века. Сейчас здесь находятся сразу несколько полетных центров. Гора стала топовым парапланерным спотом, поскольку всегда славилась уникальными воздушными потоками.

Параплан — один из наиболее востребованных у россиян видов активного отдыха, который они выбирают во время отпуска. Он занимает пятое место в числе экстремальных видов спорта.