Подарок патриотов Москве и другим врагам Литвы

Ожесточенная реакция на высказывания члена клайпедского горсовета Вячеслава Титова о главе партизан Адольфасе Раманаускасе-Ванагасе — отличный подарок кремлевским пропагандистам. Они снова смогут представлять литовцев как закоренелых фашистов, оправдывающих убийство мирных советских граждан в послевоенных годы, фальсифицирующих историю, неспособных открыто взглянуть на свое прошлое, нарушающих свободу слова, упорно пытающихся заставить замолчать тех, кто говорит и пишет о другой позиции.

Это третий подобный случай за последний год. Осенью прошлого года выгодную для Москвы реакцию вызвали злостные, неверные намеки Руты Ванагайте о том, что Раманаускас мог участвовать в убийствах евреев. Прошлым летом подобную суматоху вызвали намеки Удриса о том, что партизаны угрожали и убивали создателей колхозов и других людей, поддерживающих оккупантов.

Спустя какое-то время Ванагайте признала свою ошибку и высказал сожаления в связи с «поспешными и высокомерными публичными комментариями», а риторическая перебранка между Удрисом и его оппонентами в фейсбуке была пустым и поверхностным занятием. Замечание Титова о том, что по инициативе Раманаускаса были убиты около 8 тысяч мирных жителей и детей, неверное. Но у людей есть право думать и говорить глупости. За это их не должны наказывать, даже если они сделали больно многим людям. Свобода слова важна, поскольку она защищает непопулярное, шокирующее мнение, а не только всеми признанные истины и банальности.

Прокуратура начала расследования в связи с заявлениями Титова по статье, которая наказывает тех, «кто публично распространяет ложные выдумки о покойных, которые могут стать причиной презрения к личности покойного или подорвать уважение к его памяти». Расследование, скорее всего, будет прекращено, поскольку, чтобы наказать Титова, надо доказать, что он сознательно и злонамеренно распространял ложь. Доказать это не удастся. Титов, скорее всего, искренне верит советским заявлениям о том, что партизаны были «бандитами», убивавшими ни в чем неповинным мирных жителей, как он, наверное, верит, что Литва не была оккупирована, что она добровольно вошла в состав СССР.

Он не лжет, он ошибается. Можно сожалеть, что люди верят этим глупостям, но нельзя наказывать их за глупость, упрямство, нежелание ознакомиться с реальностью. Клайпедский горсовет в четверг решил начать процесс объявления вотума недоверия. Якобы заявления Титова — это подстрекательство. 22 члена горсовета голосовали за инициирование вотума недоверия, трое воздержались, никто не был против. Значит, Титов, скорее всего, лишится мандата.

В Литве импичмент стал модным, поэтому никого не удивляет, что он грозит и Титову. Я не понимаю этой любви к импичментам, которые с трудом сочетаются с принципом демократии. Не стоит лишать политиков мандата, если речь не идет о серьезных преступлениях или нарушениях Конституции. Избиратели и только избиратели должны решать, кто будет представлять их интересы. Это право не должны ограничивать посторонние. Избиратели выбирают своих представителей, и они, а не коллеги Титова в мэрии, должны решать его политическую судьбу на выборах, тем более, что выборы состоятся весной. Нетрудно представить, как кремлевские пропагандисты представят эти события.

Литовцы-националисты якобы пытаются расправиться с членом фракции Русского альянса за то что он сказал правду о бандитах. Прокуратура начала расследование, понимая, что оснований для этого нет. Клайпедская мэрия почти единогласно решила начать импичмент, коллега Титова в мэрии обсыпал его «мукой» (точно ли это была всего лишь мука?), а другой человек пытался ударить его, то есть расправиться физически. Нападками на Титова пытаются запугать живущих в Литве русских, заставить их молчать, не давать им говорить правду о Великой отечественной войне и СССР вообще.

Так якобы преследуют русских в стране, позиционирующей себя как правовое государство. Трудно понять такие неумные действия, особенно если вспомнить случаи Ванагайте и Удриса. За границей больше всего внимания привлекло решение издательства Alma littera изъять из продажи и быть может уничтожить все книги Ванагайте, несмотря на то, что до этого издательство прибыльно торговало ими. На Западе изъятие книг инстинктивно сравнивают с сожжением книг, которым отличались нацисты, так косвенно поощряют проведение параллели между литовцами и нацистами.

Литовский центр PEN получил письмо из американского центра PEN, в котором спрашивали, как будут реагировать на решение издательства изъять из продажи книгу Ванагайте «Наши». Влиятельный немецкий еженедельник «Шпигель» напечатал статью о деле Ванагайте, предоставив ей последнее слово. Ванагайте процитировала фразу из «Мастера и Маргариты» о том, что «рукописи не горят». Через месяц после высказываний Удриса в социальных сетях его уволили с поста главы компании Go Vilnius якобы из-за неудовлетворительных результатов деятельности компании. Связь неоднозначных заявлений Удриса с решением мэрии уволить его настолько очевидна, что невозможно серьезно расценивать заверения мэрии, будто эти события не связаны.

Хорошо, что в начале года Вильнюсский окружной суд признал увольнение Удриса незаконным, в противном случае появились бы обоснованные подозрения, что суды не могут или не хотят защищать права граждан. Случай Удриса получил намного меньше внимания за рубежом, но он не остался незамеченным. Я не сомневаюсь, что Кремль потирает руки от радости. Я скептически оцениваю разного рода теории заговора, но не сомневаюсь, что кремлевские тролли, заметив подобные унижающие партизан высказывания, поспешат клеймить титовых и ванагайте, требовать наказания клеветников, возбуждать в отношении них дела, увольнять с занимаемых должностей, осуждать политиков и чиновников, которые якобы мирятся с унижением патриотов.