КАМАЗ приступил к финальной стадии проекта «Одиссей»

КАМАЗ приступил к финальной стадии проекта «Одиссей», который подразумевает создание экспериментального маршрута беспилотных грузовых автомобилей для внутризоводских перевозок. Теперь кабины от прессово-рамного до автомобильного завода будут перевозиться без участия человека — на беспилотных машинах, сообщает газета «Вести КАМАЗа».

Беспилотные грузовики будут двигаться по уже существующим внутризаводским дорогам. Для дистанционного управления и контроля за движением будет создан диспетчерский пост. Маршрут беспилотника замкнутый — грузовик всегда возвращается в ту же точку, откуда стартовал. Отсюда и название проекта — «Одиссей», отмечают разработчики.

Прототип такого беспилотного грузовика уже изготовлен — собран на основе дизельного грузовика КАМАЗ-43083.

«Выбор грузовика КАМАЗ-43083 был обусловлен только тем, что данный автомобиль идеально подходит для реализации задачи перевозки кабин из ПРЗ на АВЗ. В целом же в беспилотный можно превратить почти любую машину из всей линейки КАМАЗ», — отмечают разработчики.

Машину оснастили сразу четырьмя типами сенсоров: видеокамеры, радары, лидары (лазерные дальномеры) и сонары. Такой авторобот обладает высокоточной навигацией — с погрешностью не более 3–5 см. Кроме того, на грузовике установлена современная система связи: промышленный Wi-Fi, 4G и специальный УКВ-диапазон на случай, если заглушены другие каналы связи, то есть экстренный канал.

Вся входящая информация о параметрах движения поступает в главный мозг машины — компьютер, где и принимается решение, как машине себя вести и как правильно выполнять задание. Компьютер автомобиля разработан силами специалистов Научно-технического центра КАМАЗа совместно с партнером компании — Казанским федеральным Университетом.

На данный момент авторобот проходит доработку и калибровку. Пилотные заезды на КАМАЗе начнутся уже этим летом, а к концу года будут завершены настройки, чтобы с начала нового 2019 года начать выполнять полноценные рабочие заезды.

На первом этапе на перевозке кабин из прессово-рамного до автомобильного завода будут задействованы 1–2 беспилотные машины, но если испытания пройдут успешно, то их количество может увеличиться, отмечают в пресс-службе автопроизводителя.

«Одиссей» — это лишь один из беспилотных проектов, над которыми сейчас активно работают специалисты компании в рамках развития камазовских интеллектуальных транспортных систем. После проведения всех необходимых проверок и испытаний машинам-беспилотникам будет предоставлено больше самостоятельности. Это масштабируемый проект, и одна-две машины на маршруте в будущем превратятся в десятки и сотни», — передают «Вести КАМАЗа».

Как отмечают разработчики проекта, перспективы использования беспилотных транспортных средств на производствах КАМАЗа очень большие. В течение 2019–2021 годов завод планирует выпускать пилотные партии автономных машин — до 5 штук. А вот с 2022 года уже возможна и серийная сборка.