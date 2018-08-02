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КамАЗ показал беспилотный грузовик «Одиссей»
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КамАЗ показал беспилотный грузовик «Одиссей» 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: 3Dnews.ru
КамАЗ приступил к финальной стадии проекта «Одиссей», в рамках которого разрабатывается тестовый маршрут беспилотных грузовых автомобилей для внутризоводских перевозок. Прототип такого беспилотного грузовика уже изготовлен на основе дизельного грузовика КамАЗ-43083. Об этом рассказало издание «Вести КамАЗа».
Беспилотники «Одиссей» позволят перевозить без участия человека кабины от прессово-рамного до автомобильного завода. Беспилотные грузовики будут двигаться по уже существующим внутризаводским дорогам.
Для дистанционного управления и контроля за движением создан диспетчерский пост. Маршрут беспилотника замкнутый — грузовик всегда возвращается в ту же точку, откуда стартовал. Отсюда и название проекта — «Одиссей», отмечают разработчики.
Прототип оснастили четырьмя типами сенсоров: видеокамеры, радары, лидары (лазерные дальномеры) и сонары. Такой авторобот обладает высокоточной навигацией — с погрешностью не более 3–5 см. Кроме того, на грузовике установлена современная система связи: промышленный Wi-Fi, 4G и специальный УКВ-диапазон на случай, если заглушены другие каналы связи, то есть экстренный канал.
На данный момент авторобот проходит доработку и калибровку. Пилотные заезды на КамАЗе начнутся уже этим летом, а к концу года будут завершены настройки, чтобы с начала нового 2019 года начать выполнять полноценные рабочие заезды.
На первом этапе на перевозке кабин из прессово-рамного до автомобильного завода будут задействованы 1–2 беспилотные машины, но если испытания пройдут успешно, то их количество может увеличиться, отмечают в пресс-службе автопроизводителя.
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