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Темой нового сюжета телеканала Москва24 стала «Открытая реанимация» в больнице № 64
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Темой нового сюжета телеканала Москва24 стала «Открытая реанимация» в больнице № 64 

Твоя Газета 2 часа назад
Фото: Твоя Газета
«Открытая реанимация» — такова тема сюжета телеканала «Москва24», съемки которого проходили в городской клинической больнице им. В. В. Виноградова — в трех реанимационных отделениях больницы № 64 и в роддоме № 4.
В ГКБ им. В. В. Виноградова всегда старались быть максимально открыты для родственников пациентов, находящихся в реанимации и всячески поддерживали проект «Открытые реанимации», который был успешно реализован и получил одобрение столичного Правительства. Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал врачей, сделавших этот шаг и открывших реанимационные отделения для визитов близких пациентов.
Согласно вступившему в действие приказу Департамента здравоохранения города Москвы наши отделения ОРИТ открыты круглосуточно для родных и близких пациентов, мы считаем, это позитивно скажется на динамике выздоровления», отмечается в сообщении на странице больницы в ффейсбук.
Сюжет, снятый группой телеканала Москва24, вышел в эфир в рубрике «Специальный репортаж» в эти выходные.
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