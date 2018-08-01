Темой нового сюжета телеканала Москва24 стала «Открытая реанимация» в больнице № 64

«Открытая реанимация» — такова тема сюжета телеканала «Москва24» , съемки которого проходили в городской клинической больнице им. В. В. Виноградова — в трех реанимационных отделениях больницы № 64 и в роддоме № 4.

В ГКБ им. В. В. Виноградова всегда старались быть максимально открыты для родственников пациентов, находящихся в реанимации и всячески поддерживали проект «Открытые реанимации», который был успешно реализован и получил одобрение столичного Правительства . Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал врачей, сделавших этот шаг и открывших реанимационные отделения для визитов близких пациентов.

Согласно вступившему в действие приказу Департамента здравоохранения города Москвы наши отделения ОРИТ открыты круглосуточно для родных и близких пациентов, мы считаем, это позитивно скажется на динамике выздоровления», отмечается в сообщении на странице больницы в ффейсбук.

Сюжет, снятый группой телеканала Москва24, вышел в эфир в рубрике «Специальный репортаж» в эти выходные.