Пенсионеров Лианозова научат рисовать в парке на Угличской

Занятия по направлению «Рисование» организованы в рамках пилотного проекта «Московское долголетие» в Лианозовском парке. Об этом сообщила пресс-секретарь парка Светлана Мурси.

— Даже если вы думаете, что совсем не умеете рисовать, не бойтесь приходить на занятия и учиться. Творчество поднимает настроение, — уточнила Светлана Мурси.

Занятия проходят по понедельникам и средам с 10.00 до 11.00 в беседке для настольных игр в Лианозовском парке по адресу ул. Угличская, д. 13.

Напомним, для участия в проекте «Московское долголетие» необходимо заполнить анкету в центре соцобслуживания «Лианозово» по адресу ул. Новгородская, д. 32. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича. (ис)