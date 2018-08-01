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Пенсионеров Лианозова научат рисовать в парке на Угличской
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Пенсионеров Лианозова научат рисовать в парке на Угличской 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
Занятия по направлению «Рисование» организованы в рамках пилотного проекта «Московское долголетие» в Лианозовском парке. Об этом сообщила пресс-секретарь парка Светлана Мурси.
— Даже если вы думаете, что совсем не умеете рисовать, не бойтесь приходить на занятия и учиться. Творчество поднимает настроение, — уточнила Светлана Мурси.
Занятия проходят по понедельникам и средам с 10.00 до 11.00 в беседке для настольных игр в Лианозовском парке по адресу ул. Угличская, д. 13.
Напомним, для участия в проекте «Московское долголетие» необходимо заполнить анкету в центре соцобслуживания «Лианозово» по адресу ул. Новгородская, д. 32. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича. (ис)
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