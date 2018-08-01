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Госадмтехнадзор приступил к проверке теплотрасс в Подмосковье
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Госадмтехнадзор приступил к проверке теплотрасс в Подмосковье 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Инспекторы Главного управления государственного административно-технического надзора приступили к проведению очередного этапа операции «Теплотрасса», они проверят наружные части теплотрасс и порядок проведения земляных работ, сообщила в среду начальник Госадмтехнадлзора Московской области Татьяна Витушева.
По ее словам, данный этап операции «Теплотрасса» проводится в целях проверки состояния наружных и наземных частей объектов теплового хозяйства в рамках подготовки к новому отопительному сезону.
«В рамках спецоперации инспекторы не только проверят состояние наружных частей теплотрасс: отсутствие повреждений в теплоизоляционном покрытии и утечек теплоносителя, надлежащее состояние смотровых колодцев и тепловых камер, равно как и прилегающих к ним территорий, но и проследят за тем, чтобы все земляные работы в рамках подготовки к отопительному сезону, осуществлялись в полном соответствии с требованием областного законодательства в сфере чистоты, порядка и благоустройства», — сказала главный государственный административно-технический инспектор Московской области.
Витушева подчеркнула, что операция будет проводится как в ходе подготовки к отопительному сезону, так и до его полного завершения.
«Своевременное выявление и ликвидация нарушений — это прекрасная профилактика других, более серьезных нарушений», — заключила руководитель Госадмтехнадзора.
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