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Российские военнослужащие в Приднестровье почтили память погибших в войне 1992 года
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Российские военнослужащие в Приднестровье почтили память погибших в войне 1992 года 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В памятных мероприятиях приняли участие руководящий состав Приднестровья, администрация города, главы министерств и силовых ведомств региона, защитники Приднестровья, а также представители общественных организаций.
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) приняли участие в памятных мероприятиях региона, приуроченных ко Дню Памяти защитников и мирных жителей, погибших в войне 1992 года.
В памятных мероприятиях приняли участие руководящий состав Приднестровья, администрация города, главы министерств и силовых ведомств региона, защитники Приднестровья, а также представители общественных организаций и молодёжных движений.
На Мемориале Славы после митинга-реквиема военнослужащие ОГРВ ПРРМ приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику павшим защитникам Приднестровья.
Российские военнослужащие в Приднестровье регулярно принимают активное участие в общественной жизни региона, в торжественных и памятных мероприятиях, посвященных Дням воинской Славы и увековечиванию памяти погибших защитников Отечества.
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