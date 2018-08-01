Российские военнослужащие в Приднестровье почтили память погибших в войне 1992 года

В памятных мероприятиях приняли участие руководящий состав Приднестровья, администрация города, главы министерств и силовых ведомств региона, защитники Приднестровья, а также представители общественных организаций.

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) приняли участие в памятных мероприятиях региона, приуроченных ко Дню Памяти защитников и мирных жителей, погибших в войне 1992 года.

В памятных мероприятиях приняли участие руководящий состав Приднестровья, администрация города, главы министерств и силовых ведомств региона, защитники Приднестровья, а также представители общественных организаций и молодёжных движений.

На Мемориале Славы после митинга-реквиема военнослужащие ОГРВ ПРРМ приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику павшим защитникам Приднестровья.

Российские военнослужащие в Приднестровье регулярно принимают активное участие в общественной жизни региона, в торжественных и памятных мероприятиях, посвященных Дням воинской Славы и увековечиванию памяти погибших защитников Отечества.