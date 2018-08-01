Ещё
Генконсульство Британии в России официально закрылось
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России

Генконсульство Британии в России официально закрылось 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Генеральное консульство Британии в Петербурге провело церемонию закрытия, флаг Соединенного Королевства на здании дипведомства был спущен.
«Генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге официально закрыто — это мера, которая, к сожалению, была применена в отношении нас правительством России после инцидента в Солсбери», — говорится в сообщении дипведомства в Facebook.
В генконсульстве отметили, что в понедельник флаг Британии был спущен в присутствии и.о. генерального консула в Петербурге Елизабет Вебб, первого генконсула Барбары Хэй, бывшего генконсула Сангиты Ахуджи и заместителя посла Великобритании в России Линдси Сколл. На церемонии присутствовал и экс-глава главой Британского Совета в России Майкл Берд.
В июне генконсульство Великобритании в Петербурге завершило свою работу.
Ранее персонами нон-грата в России были объявлены 23 дипломатических сотрудника британского посольства, а также отозвано разрешение на открытие генконсульства Британии в Петербурге. Также объявлено о завершении работы Британского Совета в России.
Это стало ответными мерами Москвы на действия Лондона, объявившего о высылке 23 российских дипломатов после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Британия и другие страны Запада обвинили Россию.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Тимати оштрафовали за несанкционированный концерт в Москве На Украине назвали способы помешать строительству «Северного потока – 2» Захарова назвала «околесицей» информацию о расследовании по ЧВК в ЦАР
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В застенках ДНР нашлись сотни россиян211
Российских журналистов в Африке убила экономия21
Лепс ударил Аллу Михееву390
Болгария ужесточает визовый режим48
Найдена неожиданная версия Тунгусского взрыва40
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
00:21
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
США В мире
00:08
В Москве с башни «Око» упал человек
Происшествия
01:40
В застенках ДНР нашлись сотни россиян
В мире Конфликты
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
03:46
Гречка «отомстила» Земфире
Шоу-бизнес
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение