Генконсульство Британии в России официально закрылось

Генеральное консульство Британии в Петербурге провело церемонию закрытия, флаг Соединенного Королевства на здании дипведомства был спущен.

«Генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге официально закрыто — это мера, которая, к сожалению, была применена в отношении нас правительством России после инцидента в Солсбери», — говорится в сообщении дипведомства в Facebook.

В генконсульстве отметили, что в понедельник флаг Британии был спущен в присутствии и.о. генерального консула в Петербурге Елизабет Вебб, первого генконсула Барбары Хэй, бывшего генконсула Сангиты Ахуджи и заместителя посла Великобритании в России Линдси Сколл. На церемонии присутствовал и экс-глава главой Британского Совета в России Майкл Берд

В июне генконсульство Великобритании в Петербурге завершило свою работу.

Ранее персонами нон-грата в России были объявлены 23 дипломатических сотрудника британского посольства, а также отозвано разрешение на открытие генконсульства Британии в Петербурге. Также объявлено о завершении работы Британского Совета в России.