Американский город остался без полицейских

В американском городе Блэндфорд, штат Массачусетс, все полицейские подали в отставку. По сообщению Daily News, офицеры полиции официально объявили о завершении службы, причем преподнесли это как акцию протеста. В итоге, город фактически остался без полицейских, однако власти не торопятся решать проблему.

Временно исполняющая обязанности начальника департамента полиции города Роберта Сарнаски объяснила произошедшее тем, что права полицейских серьезно нарушались: «Офицеры зарабатывают около 15 долларов в час и ездят на машинах без кондиционера, без полного привода и плохими тормозами. Их пуленепробиваемые жилеты просрочены и не подходят для создания безопасных условий работы». Она также добавила, что рации полицейских работают не на всей территории города, потому «связаться с отделением они порой просто не могут».

Пока вопрос не будет урегулирован, в экстренных ситуациях жителям Блэндфорда рекомендуют звонить по номеру 911. При этом их предупреждают о необходимости учитывать, что полицейский отряд из другого города может ехать продолжительное время.

В качестве временной меры в город будет направлено шесть дежурных шерифов, которые будут контролировать ситуацию. «Я не могу допустить, чтобы один из наших городов остался незащищенным», — заявил руководитель полиции административного округа Хампден, частью которого и является Блэндфорд. Как инцидент прокомментируют власти Массачусетса будет известно уже в ближайшие дни.