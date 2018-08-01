В АСИ создан проектный офис по развитию российских городов

При Агентстве стратегических инициатив создан Центр городских компетенций. Сотрудники нового подразделения агентства будут привлечены к реализации проекта «100 городов», сообщает официальный портал АСИ.

Функции проектного офиса перечислены в приказе руководителя АСИ:

— организация и проведение целевого отбора проектов стратегического развития городов на территории РФ

— методическая и административная поддержка по сопровождению проектов;

— формирование пула наставников для сопровождения, поддержки и реализации проектов в пилотных городах;

— выявление передовых практик, имеющих потенциал к масштабированию в городах РФ;

— публикация передовых практик управления городским развитием;

— привлечение аналитических, научно-исследовательских и иных организаций к деятельности проектного офиса.

Также на базе Центра городских компетенций будет создан экспертный совет по стратегическому развитию мегаполисов. Заявки от городских администраций начнут принимать 15 августа 2018 года.