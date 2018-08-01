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В АСИ создан проектный офис по развитию российских городов
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В АСИ создан проектный офис по развитию российских городов 

RUБЕЖ 2 часа назад
Фото: RUБЕЖ
При Агентстве стратегических инициатив создан Центр городских компетенций. Сотрудники нового подразделения агентства будут привлечены к реализации проекта «100 городов», сообщает официальный портал АСИ.
Функции проектного офиса перечислены в приказе руководителя АСИ:
— организация и проведение целевого отбора проектов стратегического развития городов на территории РФ;
— методическая и административная поддержка по сопровождению проектов;
— формирование пула наставников для сопровождения, поддержки и реализации проектов в пилотных городах;
— выявление передовых практик, имеющих потенциал к масштабированию в городах РФ;
— публикация передовых практик управления городским развитием;
— привлечение аналитических, научно-исследовательских и иных организаций к деятельности проектного офиса.
Также на базе Центра городских компетенций будет создан экспертный совет по стратегическому развитию мегаполисов. Заявки от городских администраций начнут принимать 15 августа 2018 года.
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