Волгоградец-контрактник получил штраф за побег из части

Бывшего военнослужащего из Волгограда оштрафовали на 25 тысяч рублей за то, что он не явился в часть без уважительных причин.

Как сообщает пресс-служба Волгоградского гарнизонного военного суда, 7 мая мужчина решил временно уклониться от прохождения службы и провести время по своему усмотрению. «Он без уважительных причин не вернулся в часть и уехал сначала в Сочи , а потом в Палласовку », — отмечается в сообщении пресс-службы.

Контрактник виновным себя признал, пояснив, что его не устраивал размер денежного содержания, и 6 мая после подачи рапорта на увольнение, он поехал в Сочи, чтобы найти себе более высокооплачиваемую работу. 17 мая увидев в интернете, что его невесту, которая его сопровождала, ищут, считая пропавшей без вести, отправился в Палласовку, где живут ее родители. Там его встретили сослуживцы и привезли в часть.