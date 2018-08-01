«Иосиф Сталин» и другие пассажирские суда, потопленные во время Второй мировой

после взят30 января 1945 года советской подводной лодкой С-13 был потоплен немецкий лайнер «Вильгельм Густлов». «Атака века» стала не единственным случаем, когда во время войны было потоплено пассажирское судно.

«Армения»

Грузопассажирское судно было построено в Ленинграде и использовалось на линии Одесса — Батуми . Во время Великой Отечественной войны в августе 1941 года «Армения» была переоборудована в санитарно-транспортное судно. В ходе обороны Одессы «Армения» совершила 15 рейсов в осажденный город, откуда на борту этого судна были вывезены более 16 тысяч человек. Последним рейсом «Армении» стал поход из Севастополя Туапсе в ноябре 1941 года. 6 ноября, приняв на борт раненых, практически весь медицинский персонал Черноморского флота и гражданских лиц, «Армения» покинула Севастополь. Ночью судно прибыло в Ялту. Капитану «Армении» запрещалось совершать переход в Туапсе в светлое время суток. Но военная обстановка диктовала иное. Порт Ялты не имел прикрытия для защиты от налетов немецкой авиации, а на ближних подступах к городу уже находились немецкие войска. И выбора практически не оставалось… В 8 часов утра 7 ноября «Армения» покинула Ялту и взяла курс на Туапсе. В 11 ч 25 минут судно подверглось атаке немецкого торпедоносца He-111 и затонуло менее чем через 5 минут после попадания торпеды в носовую часть судно. Вместе с «Арменией» погибли от 4000 до 7500 человек, а спастись удалось лишь восьмерым.

«Кап Аркона»

«Кап Аркона» было одним из крупнейших пассажирских судов Германии , водоизмещение — 27 561 тонн. Пережив практически всю войну, «Кап Аркона» погибло, когда 3 мая 1945 года лайнер был потоплен английскими бомбардировщиками. Погибло и большинство находившихся на борту людей, в основном это были узники концлагерей. Те из узников, кто сумел покинуть тонущее судно, были расстреляны немецкой охраной. Всего на «Кап Арконе» погибли 5594 человека.

«Иосиф Сталин»

Пассажирский пароход акционерного общества «По Волге» был построен в 1909 году в Нижнем Новгороде и первоначально назывался «Графиня». В 1918 году пароход сильно пострадал от пожара в Царицыне. Намного позднее, лишь в 1930 году, он был восстановлен и переименован в «Иосиф Сталин». В период Сталинградской битвы пароход использовался для эвакуации раненых и гражданского населения Сталинграда. В ночь на 27 августа 1942 года, выполняя рейс из Сталинграда в Куйбышев , «Иосиф Сталин» двигался в конце колонны из трех советских пароходов. И если двум первым, несмотря на повреждения, удалось проскочить под огнем противника, то для «Иосифа Сталина» повреждения оказались фатальными. Он попал под сосредоточенный артиллерийский и минометный огонь противника, вышедшего к Волге, и, получив множество попаданий, затонул. Из более чем 1200 человек, находившихся на борту, спастись удалось не более 200.

«Вильгельм Густлов»

30 января в 21 час 15 минут С-13 обнаружил в балтийских водах шедший в сопровождении эскорта немецкий транспорт «Вильгельм Густлов», на борту которого находилось, по современным оценкам, свыше 10 тысяч человек, большинство из которых были беженцы из Восточной Пруссии: старики, дети, женщины. Но также на «Густлове» были немецкие курсанты-подводники, члены экипажа и другие военнослужащие. Кпитан советской субмарины Александр Маринеско начал охоту. Почти три часа советская субмарина следовала за транспортником-гигантом (водоизмещение «Густлова» свыше 25 тысяч тонн. Для сравнения: пароход «Титаник» и линкор «Бисмарк» имели водоизмещение порядка 50 тысяч тонн). Выбрав момент, Маринеско атаковал «Густлова» тремя торпедами, каждая из которых поразила цель. Четвертая торпеда с надписью «За Сталина» застряла. Морякам чудом удалось избежать взрыва на лодке. Уходя от преследования немецкого военного эскорта, С-13 подвергся бомбардировке свыше 200 глубинных бомб. Затолпление «Вильгельма Густлова» считается одной из крупнейших катастроф в морской истории. По официальным данным в ней погибло 5 348 человек, по оценкам ряда историков, реальные потери могли превышать 9 000, включая 5 000 детей.

«Атения»

«Атения» — британский пассажирский лайнер, построенный в 1923 году. Имел водоизмещение 13 465 тонн и в 30-е годы использовался на атлантических коммуникациях. 3 сентября 1939 года подводная лодка U-30 потопила «Атению», приняв пассажирский лайнер за вспомогательный крейсер. Две торпеды немецкой лодки попали в лайнер, который затонул всего 6 минут спустя. «Атения», таким образом, стала первым судном, потопленным немецкими подводными лодками во Второй мировой войне. Среди погибших на «Антении» были 28 граждан США , и эпизод с потоплением лайнера длительное время отрицался властями Германии. Подобно эпизоду с «Лузитанией» в Первой мировой войне, потопление «Антении» могло послужить предлогом для вступления в войну США. Тогда осенью 1939 года, когда большинство военных успехов гитлеровского блока было еще впереди, а дальнейшее развитие событий неоднозначно, гибель этого лайнера могла создать немало проблем Германии в только набиравшей силу мировой войне.

«Ланкастрия»

"Ланкастрия" (до 1924 года «Тиренния») — британский океанский лайнер, построенный в 1920 году. С началом Второй мировой войны использовался в качестве военного транспорта. Отсутствие надежного прикрытия с воздуха оказалось роковым для перегруженного людьми лайнера. 17 июня 1940 года судно подверглось атаке немецкого бомбардировщика и затонуло менее чем через 30 минут. Из 4500 военнослужащих и 200 членов экипажа спастись удалось только 700.

«Вирония»