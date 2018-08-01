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Специалисты соцзащиты проконсультируют жителей Лианозова 7 августа
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Специалисты соцзащиты проконсультируют жителей Лианозова 7 августа 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
Во вторник, 7 августа, в район Лианозово приедет мобильная приемная социальной защиты населения. Об этом сообщили в управлении соцзащиты населения Северо-Восточного округа.
— Консультации дадут специалисты различных социально ориентированных организаций. Чаще всего москвичи обращаются в мобильные приемные с вопросами о мерах государственной социальной поддержки, социального обслуживания семей с детьми, а также с вопросами по социальным выплатам, — пояснили в УСЗН.
Мобильная приемная в Лианозове будет работать в диагностическом центре № 5 по адресу ул. Абрамцевская, д. 16. Всех желающих ждут с 14.00 до 16.00. (ис)
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