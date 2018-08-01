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Контракт по «Ангаре» на Восточном могут подписать 8 августа
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Контракт по «Ангаре» на Восточном могут подписать 8 августа 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Контракт на строительство инфраструктуры для ракеты-носителя «Ангара» может быть подписан между "Роскосмосом" и производственно-строительным объединением «Казань» на следующей неделе, сообщил РИА Новости в среду источник в ракетно-космической отрасли.
Первый старт «Ангары» с Восточного намечен на 2021 год.
"В качестве предварительной даты (подписания контракта) рассматривается 8 августа", — рассказал собеседник.
В пресс-службе «Роскосмоса» затруднились назвать сроки заключения контракта. В пресс-службе ПСО «Казань» на запрос не ответили.
В то же время источник отметил, что это не утвержденное число и все будет зависеть от согласования документов.
Ранее сообщалось, что строительство инфраструктуры для «Ангары» на Восточном начнется в начале 2018 года. Затем сроки многократно переносились. Сообщалось о начале стройки в июне, июле, а затем первых числах августа.
"Ангару" запускали всего два раза, оба с космодрома Плесецк. Первый раз — в легком исполнении в июле 2014 года. Во второй раз испытали тяжелую «Ангару-А5» в декабре 2014 года.
Как сообщалось, очередной запуск состоится в этом году, но может быть проведен и в следующем.
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