Контракт по «Ангаре» на Восточном могут подписать 8 августа

МОСКВА , 31 июл — РИА Новости . Контракт на строительство инфраструктуры для ракеты-носителя «Ангара» может быть подписан между "Роскосмосом" и производственно-строительным объединением «Казань» на следующей неделе, сообщил РИА Новости в среду источник в ракетно-космической отрасли.

Первый старт «Ангары» с Восточного намечен на 2021 год.

"В качестве предварительной даты (подписания контракта) рассматривается 8 августа", — рассказал собеседник.

В пресс-службе «Роскосмоса» затруднились назвать сроки заключения контракта. В пресс-службе ПСО «Казань» на запрос не ответили.

В то же время источник отметил, что это не утвержденное число и все будет зависеть от согласования документов.

Ранее сообщалось, что строительство инфраструктуры для «Ангары» на Восточном начнется в начале 2018 года. Затем сроки многократно переносились. Сообщалось о начале стройки в июне, июле, а затем первых числах августа.

"Ангару" запускали всего два раза, оба с космодрома Плесецк . Первый раз — в легком исполнении в июле 2014 года. Во второй раз испытали тяжелую «Ангару-А5» в декабре 2014 года.

Как сообщалось, очередной запуск состоится в этом году, но может быть проведен и в следующем.