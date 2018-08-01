Американцы в Кремле: как проходили визиты первых лиц США в Россию

Никсон : от «кухонных дебатов» с Хрущевым до пира с Брежневым

Первым президентом США , посетившим территорию СССР, стал Франклин Рузвельт , который 4–11 февраля 1945 года участвовал в Ялтинской конференции. С тех пор американские первые лица не ступали на советскую землю почти 30 лет.

22–30 мая 1972 года глава Белого дома Ричард Никсон впервые посетил Советский Союз с официальным президентским визитом. За 13 лет до этого он, будучи вице-президентом, уже бывал в СССР — в 1959 году политик присутствовал на открытии выставки «Промышленная продукция США» в московских «Сокольниках». Тогда между Никсоном и председателем Совета Министров СССР Никитой Хрущевым состоялись знаменитые «кухонные дебаты» — стороны поспорили о достоинствах коммунизма и капитализма на территории выставочной американской кухни. Полемика завершилась знаменитыми словами Хрущева: «Ваши внуки будут жить при коммунизме», на что Никсон ответил: «Ваши внуки будут жить при свободе».

Встрече президента Никсона и генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева в 1972-м предшествовал десятилетний период охлаждения отношений, ставший результатом Берлинского (1961) и Карибского (1962) кризисов — наиболее острого этапа холодной войны. Начало московского саммита тоже не было гладким (Никсона удивило то, что Брежнев не встретил его в аэропорту, хотя с точки зрения протокола он и не должен был), однако именно на нем США и СССР подписали ряд ключевых договоров по разрядке. Речь идет о соглашениях об ограничении систем противоракетной обороны (Договор по ПРО) и стратегических вооружений (ОСВ-1). Кроме того, в политической декларации «Основы взаимоотношений между СССР и США» было зафиксировано, что различия в идеологии и социальных системах не должны служить препятствием для мирного сосуществования капиталистических и социалистических стран.

В честь этих исторических договоренностей в Георгиевском зале Кремля был организован прием, где, как писала The New York Times (NYT), собрались порядка 1,5 тыс. гостей, в том числе Политбюро в полном составе. На банкете подавали российскую икру и водку, ставили при этом американские народные песни — Oh! Susanna и Old Folks at Home. Никсон и Брежнев, у которых завязались не только деловые, но и хорошие дружеские отношения, делились своими впечатлениями от переговоров и рассказывали, какие слова они узнали друг от друга — американский президент научился говорить по-русски «khorosho», а советский генсек перенял слово «окей».

Второй и последний визит в СССР Никсон совершил 27 июня — 3 июля 1974 года. Спустя месяц он ушел в отставку с поста президента США в связи с «Уотергейтским скандалом».

Рейган : визит в бывшую «империю зла»

Ввод советских войск в Афганистан (1979) ознаменовал очередной период охлаждения советско-американских отношений. Однако приход к власти Михаила Горбачева и его переговоры с Рональдом Рейганом в Женеве (1985), Рейкьявике (1986) и Вашингтоне (1987) снова вернули СССР и США на путь разрядки. В ходе саммита в американской столице был подписан Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), по которому США и СССР обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности.

Церемония обмена ратификационными грамотами к Договору о ликвидации РСМД состоялась во Владимирском зале Кремля — во время первого и единственного визита Рейгана в СССР 29 мая — 2 июня 1988 года. Переговоры с Рейганом оставили Горбачева недовольным, поскольку американский президент слишком много критиковал ситуацию с правами человека в Советском Союзе. Темы прав человека, демократии и свободы также прозвучали в знаменитом послании Рейгана к студентам МГУ , которое закончилось словами «Да благословит вас Господь», сказанными по-русски.

Сам по себе визит Рейгана в Москву имел позитивное символическое значение. Президент, который в начале своего срока называл СССР «империей зла», стоя рядом с Царь-пушкой, признался, что больше так не думает: «Это было другое время, другая эра».

Не менее символичным был подарок, который Рейган вручил Горбачеву, — запись голливудского фильма «Дружеское увещевание» (1956) о квакере-пацифисте, выбирающем мир во время Гражданской войны. Именно по принципу «дружеского увещевания» президент США предложил в дальнейшем выстраивать советско-американские отношения. Не упомянул Рейган лишь тот факт, что в 1950-х сценариста этого фильма занесли в черные списки Голливуда из-за коммунистических взглядов.

Буш : ручки-ракеты, котлета по-киевски и Дедушка Мороз

Президент Джордж Буш совершил два официальных визита в Москву: 29 июля — 1 августа 1991 года и 2–3 января 1993 года. С Горбачевым глава Белого дома заключил Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), который поставил окончательную точку в холодной войне и стал беспрецедентным по уровню доверия между Москвой и Вашингтоном. Политики подписали документ с помощью ручек, переплавленных из ракет средней дальности, а затем отправились в Ново-Огарево для неформальных переговоров.

В ходе визита в СССР Буш также посетил Киев, где выступил с речью-предостережением об опасностях «суицидального национализма». Президент считал, что распад Союза не соответствует интересам США (лучше иметь одно единое государство, чем несколько независимых и непредсказуемых стран), и поэтому призывал Украину и другие советские республики одобрить союзный договор Горбачева. Однако борцы за сепаратизм и либеральные американские СМИ восприняли слова Буша в штыки — колумнист NYT Уильям Сафир прозвал эту речь «котлетой по-киевски».

Несмотря на чаяния Буша, СССР все же распался, и уже следующий свой визит глава Белого дома совершил в молодую Российскую Федерацию. С первым президентом РФ Борисом Ельциным Буш подписал договор СНВ-2, запретивший использование баллистических ракет с разделяющимися головными частями. Встреча Буша и Ельцина состоялась в преддверии Рождества, поэтому во время совместной семейной прогулки по Кремлю их приветствовал Дед Мороз со словами: «Сегодня, детишки, будет подписан замечательный договор, который сделает наши жизни проще!» К сожалению, слова сказочного персонажа сбылись не до конца — договор СНВ-2 хоть и был ратифицирован, но так и не вступил в силу.

Клинтон : янки спешат на помощь

Билл Клинтон за время президентства совершил пять поездок в Россию. Во время первого визита 12–15 января 1994 года он вместе с Ельциным и Леонидом Кравчуком подписал трехстороннее заявление и приложение к нему «О ликвидации ядерного оружия на территории Украины». Также была принята российско-американская декларация о стратегическом партнерстве. В ходе последней поездки 3–5 июня 2000 года он подписал с Владимиром Путиным Заявление о принципах стратегической стабильности и Меморандум о создании совместного центра обмена данными систем раннего предупреждения и уведомления о пусках ракет — первого в истории российско-американских отношений.

Клинтон поддерживал дружеские отношения с Ельциным и, как считается, помог ему одержать победу на президентских выборах 1996 года, несмотря на гигантский антирейтинг. После переизбрания журнал Time вышел с обложкой, на которой Ельцин держит флаг США, и подписью: «Янки спешат на помощь: секретная история о том, как американские советники помогли Ельцину выиграть». Согласно материалу, в штабе Ельцина работали те же политтехнологи, которые способствовали победе Клинтона на губернаторских выборах в Арканзасе.

Григорием Явлинским, Впрочем, американский президент был готов к диалогу не только с Ельциным, но и другими политическими силами РФ. Чтобы продемонстрировать это, в ходе визита 9–11 мая 1995 года Клинтон организовал завтрак с оппозицией — Геннадием Зюгановым Егором Гайдаром и др. (не пригласили туда лишь Владимира Жириновского , посчитав его слишком ультраправым). Во время этой поездки президент США также посетил парад в честь Дня Победы — первый в новейшей истории России. Главным же итогом переговоров NYT называет данное Ельциным обещание «официально приступить к первому этапу членства в НАТО до конца мая», которое так и не было выполнено.

Буш-младший: Барни vs Конни

Джордж Буш — младший посетил Россию рекордные семь раз. В ходе первого визита 23–26 мая 2002 года он вместе с президентом Владимиром Путиным подписал Декларацию о новых стратегических отношениях между РФ и США, подтвердившую курс на тесное сотрудничество по всем глобальным вопросам, а также Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов.

Буш-младший, так же как и Клинтон, присутствовал на параде Победы в ходе визита 8–9 мая 2005 года, а также приезжал в Петербург на празднование 300-летия Северной столицы 31 мая — 1 июня 2003 года. Всего президенты США и РФ встречались 28 раз, причем личные отношения политиков оставались дружескими, несмотря на то что российско-американское взаимодействие заметно деградировало под конец их сроков.

Уже покинув Белый дом, Буш-младший утверждал, что Путин всегда рассматривал отношения с США как соперничество, и это проявлялось в самых неожиданных моментах. К примеру, когда во время поездки в США Путин увидел президентского скотчтерьера Барни, он спросил: «И вы это называете собакой?» А спустя год, когда американский лидер прибыл с ответным визитом в Россию, Путин познакомил Буша со своим лабрадором по кличке Конни, отметив его превосходство: «Крупнее, мощнее и быстрее, чем Барни».

Обама: чай с Путиным и несбывшиеся надежды

Барак Обама, чье президентство начиналось с попытки «перезагрузки» российско-американских отношений, а закончилось новым витком напряженности, посещал Россию дважды. 6–8 июля 2009 года политик провел переговоры с президентом Дмитрием Медведевым , а 5–6 сентября 2013 года участвовал в саммите G20 в Санкт-Петербурге. По итогам первых переговоров в Кремле Обама и Медведев подписали пакет документов по вопросам противоракетной обороны, дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений, а уже через год был заключен договор СНВ-3 — очередной документ об ограничении ядерных арсеналов.

В ходе визита 2009 года Обама возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, выступил с речью перед выпускниками Российской экономической школы (РЭШ) и провел переговоры с Владимиром Путиным на завтраке в «русском стиле» — с самоваром и в сопровождении оркестра народных инструментов.

"С вашим именем мы связываем надежду на развитие двусторонних отношений", — сказал Путин при их первой встрече. Однако этим надеждам не суждено было сбыться — к исходу президентского срока Обамы отношения США и России фактически скатились до состояния новой холодной войны (один из архитекторов «перезагрузки», экс-посол США в РФ Майкл Макфол называет нынешнюю ситуацию «горячим миром»). Сможет ли Дональд Трамп изменить атмосферу двустороннего взаимодействия, остается открытым вопросом.

Артур Громов