Американцы в Кремле: как проходили визиты первых лиц США в Россию 

22–30 мая 1972 года глава Белого дома Ричард Никсон впервые посетил Советский Союз с официальным президентским визитом. За 13 лет до этого он, будучи вице-президентом, уже бывал в СССР — в 1959 году политик присутствовал на открытии выставки «Промышленная продукция США» в московских «Сокольниках». Тогда между Никсоном и председателем Совета Министров СССР Никитой Хрущевым состоялись знаменитые «кухонные дебаты» — стороны поспорили о достоинствах коммунизма и капитализма на территории выставочной американской кухни. Полемика завершилась знаменитыми словами Хрущева: «Ваши внуки будут жить при коммунизме», на что Никсон ответил: «Ваши внуки будут жить при свободе».

В честь этих исторических договоренностей в Георгиевском зале Кремля был организован прием, где, как писала The New York Times (NYT), собрались порядка 1,5 тыс. гостей, в том числе Политбюро в полном составе. На банкете подавали российскую икру и водку, ставили при этом американские народные песни — Oh! Susanna и Old Folks at Home. Никсон и Брежнев, у которых завязались не только деловые, но и хорошие дружеские отношения, делились своими впечатлениями от переговоров и рассказывали, какие слова они узнали друг от друга — американский президент научился говорить по-русски «khorosho», а советский генсек перенял слово «окей».