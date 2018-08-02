Виктор Томенко выступил за увеличение финансирования общественных проектов

Об этом он заявил по итогам первого гражданского форума «Вместе к успеху», который впервые прошел в регионе 1 августа.

На одной площадке встретились представители общественных и некоммерческих организаций, они поделились друг с другом опытом, озвучили актуальные проблемы и наметили пути их решения.

Форум начался с презентации действующих социальных проектов. Осмотрев экспозицию, Виктор Томенко отметил, что в регионе живет и работает очень много неравнодушных и инициативных людей, которые «болеют по-настоящему и за будущее своей малой родины, и за судьбу ближних».

«Видно, что сегодня есть уже неплохо развитые направления, но есть и те, в отношении которых можно и нужно сконцентрировать усилия краевой, муниципальной власти и общественности», — сказал врио губернатора.

По его мнению, необходимо поддерживать добровольческое движение, а также развитие органов территориального общественного самоуправления, ресурсных центров. Приоритетным направлением должны стать проекты в рамках программы «Десятилетие детства».

Алтайском крае за 1,5 года НКО получили более 22 млн рублей краевых бюджетных средств, почти 100 млн рублей направлено победителям конкурса Президентских грантов. Согласно поручению президента, 10% бюджетных средств, направляемых на предоставление социальных услуг населению, должны получать некоммерческие организации.

«Необходимо увеличивать краевое бюджетное финансирование общественных проектов, а также поднимать уровень информированности населения о деятельности общественных организаций», — подчеркнул Виктор Томенко.