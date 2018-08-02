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Виктор Томенко выступил за увеличение финансирования общественных проектов
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Виктор Томенко выступил за увеличение финансирования общественных проектов 

АиФ — Алтай 50 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Об этом он заявил по итогам первого гражданского форума «Вместе к успеху», который впервые прошел в регионе 1 августа.
На одной площадке встретились представители общественных и некоммерческих организаций, они поделились друг с другом опытом, озвучили актуальные проблемы и наметили пути их решения.
Форум начался с презентации действующих социальных проектов. Осмотрев экспозицию, Виктор Томенко отметил, что в регионе живет и работает очень много неравнодушных и инициативных людей, которые «болеют по-настоящему и за будущее своей малой родины, и за судьбу ближних».
«Видно, что сегодня есть уже неплохо развитые направления, но есть и те, в отношении которых можно и нужно сконцентрировать усилия краевой, муниципальной власти и общественности», — сказал врио губернатора.
По его мнению, необходимо поддерживать добровольческое движение, а также развитие органов территориального общественного самоуправления, ресурсных центров. Приоритетным направлением должны стать проекты в рамках программы «Десятилетие детства».
В Алтайском крае за 1,5 года НКО получили более 22 млн рублей краевых бюджетных средств, почти 100 млн рублей направлено победителям конкурса Президентских грантов. Согласно поручению президента, 10% бюджетных средств, направляемых на предоставление социальных услуг населению, должны получать некоммерческие организации.
«Необходимо увеличивать краевое бюджетное финансирование общественных проектов, а также поднимать уровень информированности населения о деятельности общественных организаций», — подчеркнул Виктор Томенко.
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