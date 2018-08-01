СК начал проверку по сообщению о массовой гибели рыбы в Костромской области

"Следственными органами СК РФ по Костромской области организовано проведение доследственной проверки Как следует из информации СМИ, в период с 26 по 30 июля 2018 года в реке Солоница в Нерехтском районе Костромской области была обнаружена массовая гибель рыбы. Сотрудниками отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Костромской области с поверхности реки извлечено более 100 кг погибшей рыбы", — говорится в сообщении.

В Солонице обнаружили погибших особей щуки, леща, судака и окуня. Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Проверка проводится на предмет возможного загрязнения вод, которое повлекло массовую гибель рыбы.