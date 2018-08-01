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СК начал проверку по сообщению о массовой гибели рыбы в Костромской области
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СК начал проверку по сообщению о массовой гибели рыбы в Костромской области 

ТАСС 2 часа назад
КОСТРОМА, 1 августа. /ТАСС/. Следственные органы начали проверку по информации СМИ о массовой гибели рыбы в реке Солоница в Нерехтском районе Костромской области. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.
"Следственными органами СК РФ по Костромской области организовано проведение доследственной проверки Как следует из информации СМИ, в период с 26 по 30 июля 2018 года в реке Солоница в Нерехтском районе Костромской области была обнаружена массовая гибель рыбы. Сотрудниками отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Костромской области с поверхности реки извлечено более 100 кг погибшей рыбы", — говорится в сообщении.
В Солонице обнаружили погибших особей щуки, леща, судака и окуня. Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Проверка проводится на предмет возможного загрязнения вод, которое повлекло массовую гибель рыбы.
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Источник: суд в Москве 1 августа рассмотрит дело в отношении Тимати и Егора Крида Лукашевич: Россия готова сотрудничать для преодоления разделительных линий в Европе Все пострадавшие от града собственники жилья на Кубани получили компенсации
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