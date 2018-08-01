Контейнерные площадки заменили в районе

Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» 29 июля завершили работы по замене контейнерных площадок в районе.

Новые места для сбора мусора появились по трем адресам.

— Контейнерные площадки специалисты установили по следующим адресам: улица Большая Ордынка, дома 34/38 и 68; Старомонетный переулок, дом 33, — проинформировали в управляющей организации.

В ГБУ «Жилищник» отметили, что подобные работы в районе проходят регулярно.

Помимо обновления мусорных площадок, специалисты управляющей организации провели санитарную очистку прилегающих территорий и заменили ограждения.