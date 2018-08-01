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Контейнерные площадки заменили в районе
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Контейнерные площадки заменили в районе 

Управа района Якиманка 2 часа назад
Фото: Якиманка. Вчера. Сегодня. Завтра
Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» 29 июля завершили работы по замене контейнерных площадок в районе.
Новые места для сбора мусора появились по трем адресам.
— Контейнерные площадки специалисты установили по следующим адресам: улица Большая Ордынка, дома 34/38 и 68; Старомонетный переулок, дом 33, — проинформировали в управляющей организации.
В ГБУ «Жилищник» отметили, что подобные работы в районе проходят регулярно.
Помимо обновления мусорных площадок, специалисты управляющей организации провели санитарную очистку прилегающих территорий и заменили ограждения.
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