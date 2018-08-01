Детские площадки готовы к началу учебного года

В среду, 1 августа, заместитель директора ГБУ «Жилищник Мещанского района» Михаил Гудухин провел инспекцию детских площадок. Корреспондент «ВМ» отправился на проверку вместе с ним.

Яркая детская площадка на Большой Переяславской улице. Детей почти нет, все уехали на дачу или к морю. Пока ребята проводят каникулы за пределами Москвы , городские службы вовсю готовятся к их возвращению и началу нового учебного года.

— Эту площадку мы вместе с еще 50 другими сделали в прошлом году в рамках программы по благоустройству, — рассказывает Михаил Гудухин.

Основные нарушения, по словам заместителя директора ГБУ «Жилищник Мещанского района», чаще всего касаются специальных оплеток, которые крепятся на мягкий подвес для качелей в виде цепочки.

— Дети держатся за оплетку руками, она со временем становится изношенной, поэтому мы ее заменяем, — говорит Гудухин.

Наземное покрытие в районе качелей также быстро изнашивается. Его восстанавливают, делая заплатки.

— Особенно мы следим за состоянием деревьев. Если их наклон составляет более 45 градусов, а само дерево считается ветхим, то мы просим специальные службы спилить его, — пояснил он. — Безопасность детей для нас превыше всего. На этой или других площадках района таких нарушений я не выявил.

Проверяют детские площадки ежедневно. Обход всей территории совершают техники. Они смотрят, не расшатались ли конструкции, нет ли поломок или других нарушений. Также о недочетах нередко сообщают и сами жители. Они звонят в префектуру, управу или «Жилищник», пишут на портал «Наш город» или в приложения для быстрого обмена сообщениями.

— В этом году у нас идет благоустройство 33 детских площадок в районе, — добавил Гудухин.

На противоположной стороне улицы, в одном из дворов, как раз сейчас завершается отделка площадки. Игровая зона уже полностью готова, осталось уложить верхний слой покрытия и благоустроить прилегающую территорию.

— Пока все не доделаем, детям здесь запрещено играть. Территорию мы огородили строительной лентой, — поясняет он.