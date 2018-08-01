Захарова дала два совета тем, кто едет в командировку в ЦАР

Во-первых, Захарова настоятельно рекомендует уведомлять российское внешнеполитическое ведомство о своих планах заранее. «Мы, как минимум, можем дать рекомендации по ситуации в стране, оформлению документов, информируем наши посольства для содействия. Поможем установить контакт с местной стороной, если будет необходимо. Дадим разъяснения по требованиям к ведению журналисткой деятельности, ввозу аппаратуры. И так далее», — отмечает Захарова. По её словам, это повысит шансы на успешное возвращение на родину.

Во-вторых, для тех, кто не желает контактировать в официальными российскими структурами, Захарова рекомендует установить мобильное приложение «Зарубежный помощник». «Это не волшебная палочка, которая сможет превратить мертвую воду в живую. Но это ещё один шанс на выживание в сложной ситуации», — написала дипломат.

Напомним, вечером 31 июля в СМИ появилась информация о том, что в ЦАР были убиты трое россиян, при них были обнаружены пресс-карты. Предположительно, нападение было совершено с целью грабежа.

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