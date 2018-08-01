Справка из жилконторы может освободить от госпошлины

От госпошлины за получение свидетельства о праве на наследство освобождены физлица, которые жили с наследодателем вместе на момент его смерти и живут там же и после этого прискорбного события.

Законодательством установлено, что для регистрации по месту жительства необходим паспорт гражданина РФ . Получается, если у наследника в паспорте стоит штамп о прописке или регистрации по последнему месту жительства наследодателя, то этого факта достаточно, чтобы подтвердить их совместное проживание. Если же регистрации нет, то документом, который может подтвердить, что наследник и наследодатель жили вместе, финансисты считают справку из жилищного органа, городской администрации или ОВД , а также решение суда.

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»