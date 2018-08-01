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С 10 утра и до ночи: опубликована программа Дня города в столице Урала
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С 10 утра и до ночи: опубликована программа Дня города в столице Урала 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Праздничные мероприятия в честь 295-летия Екатеринбурга 18 августа начнутся с 10.00 на площади 1905 года. Праздник откроется с торжественного поднятия флага муниципалитета. Среди традиционных событий в программе — фестиваль цветов, чемпионат по автозвуку и поэтический марафон, передает "Уралинформбюро".
Как сообщили в пресс-службе мэрии, с днем рождения столицу Урала приедут поздравить шоумены Дмитрий Нагиев, Егор Дружинин, певицы Елка, Мари Краймбери и Светлана Лобода, DJ Леонид Руденко, а также группы «Звери» и «Мумий Тролль».
Фото: екатеринбург.рф  Стоит отметить, что в субботу ради проведения праздника будет перекрыт почти весь центр города. С 4.00 утра до окончания праздника нельзя будет проехать по проспекту Ленина от Московской до Карла Либкнехта, по Толмачева от Ленина до Первомйской, а также по Маршала Жукова от Челюскинцев до Ленина.
С 8.00 запретов для автомобилистов прибавится: закроют проезд по Дзержинского от Горького до Царской, по Пролетарской от Дзержинского до Первомайской, а также участок Первомайской от Горького до Царской. С 13.15 до 14.45 нельзя будет проехать по Царской от Первомайской до Николая Никонова.
Вечером полиция окончательно парализует движение: с 19.00 будут закрыты улицы 8 Марта (от Куйбышева до Малышева), Карла Либкнехта (от Шевченко до Малышева), а также Малышева (от Розы Люксембург до Московской) и Радищева (от Московской до 8 Марта).
Завершится праздник традиционным фестивалем фейерверков, который пройдет на акватории городского пруда: красочное шоу начнется в 22.45.
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