В СФ считают необходимым разработать стандарт обучения цифровым технологиям

"Мы обратимся к правительству РФ с предложением разработать стандарт «цифрового минимума» по обучению населения цифровым технологиям, необходимым для дистанционного получения государственных услуг. Также считаем необходимым разработать предложения по формам и методам организации обучения населения", — сказал Турчак.

По его словам, технологии должны помочь дистанционно получать государственные и муниципальные услуги, медицинские услуги, услуги в банковских и других сферах. Кроме того, совет предлагает разработать программы общедоступного дистанционного обучения населения по этому стандарту.

"Надо подумать над стандартом «цифрового минимума», которым должен обладать каждый житель страны, чтобы дистанционно пользоваться госуслугами, телемедициной, банковскими и другими услугами, и разрабатывать программы общедоступного дистанционного обучения населения по данному стандарту", — добавил Турчак.

Он отметил, что необходимо понимать, что человеческий капитал цифровой экономики — это не только высококвалифицированные кадры, работающие в передовых компаниях.