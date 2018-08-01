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В СФ считают необходимым разработать стандарт обучения цифровым технологиям
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В СФ считают необходимым разработать стандарт обучения цифровым технологиям 

РИА Новости 2 часа назад
ГУСЕВ (Калининградская область), 1 авг — РИА Новости. Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации обратится к правительству РФ с предложением разработать стандарт «цифрового минимума» по обучению населения цифровым технологиям, сообщил на первом заседании совета в городе Гусеве Калининградской области вице-спикер СФ, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.
"Мы обратимся к правительству РФ с предложением разработать стандарт «цифрового минимума» по обучению населения цифровым технологиям, необходимым для дистанционного получения государственных услуг. Также считаем необходимым разработать предложения по формам и методам организации обучения населения", — сказал Турчак.
По его словам, технологии должны помочь дистанционно получать государственные и муниципальные услуги, медицинские услуги, услуги в банковских и других сферах. Кроме того, совет предлагает разработать программы общедоступного дистанционного обучения населения по этому стандарту.
"Надо подумать над стандартом «цифрового минимума», которым должен обладать каждый житель страны, чтобы дистанционно пользоваться госуслугами, телемедициной, банковскими и другими услугами, и разрабатывать программы общедоступного дистанционного обучения населения по данному стандарту", — добавил Турчак.
Он отметил, что необходимо понимать, что человеческий капитал цифровой экономики — это не только высококвалифицированные кадры, работающие в передовых компаниях.
Решение о создании совета по развитию цифровой экономики было принято Совфедом в апреле. В его задачи входит изучение состояния и тенденций развития цифровой экономики, экспертный анализ проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов в области развития цифровой экономики, мониторинг практики применения законодательства РФ и субъектов в области развития цифровой экономики. Первое заседание совета под председательством Турчака проходит 1 августа в городе Гусеве.
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