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В волгоградском фестивале казачьей культуры участвовало более 3000 человек
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В волгоградском фестивале казачьей культуры участвовало более 3000 человек 

АиФ Волгоград 28 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
В станице Кумылженской Волгоградской области завершился Фестиваль казачьей культуры «Золотой щит — казачий Спас».
По данным пресс-службы губернатора, гости праздника увидели театрализованное представление о зарождении казачьего края — Кумылженского района, выступления воспитанников конного клуба Вёшенского музея-заповедника имени Шолохова Ростовской области. Помимо этого, участники фестиваля посетили мастер-класс по фланкировке, продемонстрировали навыки владением шашкой и ножом. На празднике была организована ярмарка изделий мастеров Волгоградской и Ростовской областей. Свои работы из кожи, лозы, камней, бронзы, гончарные горшки, кувшины, керамику, куклы представили более 100 мастеров. Всего в фестивале приняли участие 24 творческих коллектива из 12 районов региона: Урюпинского, Новоаннинского, Киквидзенского, Суровикинского, Алексеевского, Серафимовичского, Среднеахтубинского, Новониколаевского, Еланского, Иловлинского, Фроловского и Михайловского. В палаточном лагере на берегу Хопра для ребят из патриотических клубов, кадетских корпусов из разных регионов страны прошел семинар по боевым искусствам.
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