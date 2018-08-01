В волгоградском фестивале казачьей культуры участвовало более 3000 человек 

В станице Кумылженской Волгоградской области завершился Фестиваль казачьей культуры «Золотой щит — казачий Спас».
По данным пресс-службы губернатора, гости праздника увидели театрализованное представление о зарождении казачьего края — Кумылженского района, выступления воспитанников конного клуба Вёшенского музея-заповедника имени Шолохова Ростовской области. Помимо этого, участники фестиваля посетили мастер-класс по фланкировке, продемонстрировали навыки владением шашкой и ножом. На празднике была организована ярмарка изделий мастеров Волгоградской и Ростовской областей. Свои работы из кожи, лозы, камней, бронзы, гончарные горшки, кувшины, керамику, куклы представили более 100 мастеров. Всего в фестивале приняли участие 24 творческих коллектива из 12 районов региона: Урюпинского, Новоаннинского, Киквидзенского, Суровикинского, Алексеевского, Серафимовичского, Среднеахтубинского, Новониколаевского, Еланского, Иловлинского, Фроловского и Михайловского. В палаточном лагере на берегу Хопра для ребят из патриотических клубов, кадетских корпусов из разных регионов страны прошел семинар по боевым искусствам.