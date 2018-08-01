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В храме в Южном Бутове прошла заупокойная молитва
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В храме в Южном Бутове прошла заупокойная молитва 

Южное Бутово 2 часа назад
Фото: Южное Бутово
В храме праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутове прошло богослужение в честь погибших в Первой мировой войне. Об этом сообщается на сайте храма.
В строящемся храме Святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутове была вознесена заупокойная молитва о погибших в годы Перовой мировой войны, как воинов, так и мирных жителей.
1 августа в России отмечают День памяти воинов, погибших в Первой мировой войне. Именно 1 августа почти сто лет назад Россия вступила в этот конфликт, стоивший нашей стране почти двух миллионов жизней.
Фото взято: https://keytown.me/wp-content/uploads/2016/03/1385449184_4257_html_m7e21c907.jpg
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