Стряхните пыль! Почему Воронеж утопает в грязи и песке

Как только сходит снег, на дорогах и тротуарах горожане видят островки песка и мелкого мусора. А если долго не было дождей и, не дай Бог, подует ветер, эти «барханы» тут же летят в лица прохожих. Так в чём беда — в планировке города, благоустройстве, особом климате и почвах или всё-таки плохой уборке?

Полна обувь песка

«Я нигде такой грязи и пыли не видела, хотя много путешествую, — сетует позвонившая в редакцию Наталья Родионова , которая переселилась в Воронеж с Дальнего Востока. — А сколько песка! Я живу в доме на 8-м этаже по ул. Революции 1905 года, и не могу открыть окна ни весной, ни летом — песок летит в квартиры. А если пройдёте, например, по улице Донбасской, то песка наберёте полные туфли».

Многие воронежцы связывают такое явление с тем, что зимой наши дороги и тротуары активно посыпают песком — благо карьеров в округе хватает, потом эта «каша» разлетается и остаётся.

«В Хабаровске , где я жила, зимой снег убирали и вывозили за город — а там его значительно больше, чем здесь, — продолжает Родионова. — В Воронеже же снег в основном сваливают на обочины. А прежде посыпают тоннами песка, который, в отличие от снега, весной не тает, и весь его смести нереально. И так делается на протяжении многих лет».

Действительно, зимой расходуются тонны песка. Как сообщала мэрия, с начала зимы до середины марта 2018 года районные комбинаты благоустройства израсходовали 87,2 тыс. тонн пескосмеси. Затем песок вывозится вместе с грязью. Так, за сутки, 16 мая, только с территории Центрального района было убрано и вывезено 75 тонн пескосмета и более 60 кубометров крупногабаритного мусора. А с начала года — свыше 5,2 тыс. тонн пескосмета и более 3,2 тыс. тонн мусора. А из самого большого Коминтерновского района и вовсе вывезли12 тыс. тонн.

Однако надо признать, что хорошо убирают песок и грязь лишь на проезжих дорогах. А часто ли вы видите начисто подметённые и политые дворы и газоны, что входит в обязанности дворника? Его задача обычно сводится к тому, чтобы убрать мусор, а песок и пыль — это, видимо, естественное явление. Но если комбинаты благоустройства используют технику, то дворник, как правило, работает по старинке — метлой и совком. Между тем норма дворника, в соответствии с приказом Госстроя РФ № 139, — убрать 1,2 кв. м твёрдого покрытия и 3 тыс. кв. м газонов в сутки.

Надо признать, что многие гости нашего города негативно отзываются о его санитарном состоянии. На грязь и лужи, например, указывал блогер Илья Варламов , посетивший Воронеж в прошлом году. Известный российский журналист и телеведущий Владимир Познер тоже нелестно отзывался о Воронеже. Отвечая на вопрос, почему он не снимает передач о России, он разоткровенничался и привёл в пример уродливые здания и грязь в Воронеже.

«Какие здания есть жуткие! Почему так строят? — удивлялся Познер. — И ещё я не понимаю, почему везде такая грязь, почему грязный город, почему никто его не убирает? Но вы это не видите. Вы не замечаете. Вы привыкли так жить!»

Где стоки?

Пару лет назад блогер Артемий Лебедев утверждал, что грязь на российских дорогах появляется из-за неправильно устроенных газонов, отсутствия нормальных бордюров, подпорных стен, щебневой отсыпки, а также из-за плохо организованного дренажа.

Действительно, обратите внимание, газон нередко располагается выше тротуара или под уклоном, соответственно, после дождя вода вместе с почвой вытекает на тротуар. Добавьте к этому отсутствие ливневой канализации и стоков во многих дворах — отсюда пыль и грязь. Но если бы дорожки проектировались правильно, излишки влаги стекали бы на газон или уходили в дренажную систему. А есть ли она у нас? Сколько подтоплений фиксируется во дворах после каждого проливного дождя!

Кстати, в Москве для борьбы со скатыванием грязи на дороги с 2012 года масштабно понижали уровень газонов до уровня бортового камня. На то, чтобы, по сути, заново уложить 3 млн кв. м газонов, было выделено 1,8 млрд рублей!

А ещё грязи добавляет неправильная парковка. И если на центральных улицах автомобили паркуются по тротуарам, то во дворах многоэтажных домов водители не брезгуют заехать на грунт или газон, а потом разнести собранную грязь колёсами. В некоторых регионах введён штраф за парковку на газонах, но у нас, видимо, такая санкция не работает.

«Не рубите, мужики!»

Однако вернёмся к уборке. В комбинатах благоустройства, которые, кстати, действуют в круглосуточном режиме, уверены, что убирают они чисто. Так, может быть, коммунальщикам «медвежью услугу» оказывает природа? То жара, то холод, то ливни, то засуха, то ветра, то бури? Например, как рассказали в Ленинской управе, они не только убирают, но и поливают улицы — прежде всего, магистральные. В этом году приобрели вторую универсальную маломобильную машину «Чистик» для уборки тротуаров. А на остановках и вовсе работают пылесосы. В некоторых местах мусор убирают по нескольку раз в день.

«Воронеж располагается в районе, который подвержен эрозии почв. В малооблачную погоду поднимаются суховеи. Всё это способствует тому, что Воронеж можно зачислить в пятёрку самых запылённых городов России, — комментирует завкафедрой природопользования ВГУ, кандидат географических наук Леонид Акимов. — И ещё: Воронеж раньше был промышленным, теперь стал административно-управленческим. Все потянулись в центр. Чтобы быстрее перемещаться, выросло количество машин, которые в свою очередь загрязняют город выхлопами и поднимают пыль».

Однако, по мнению учёного, большее влияние оказывают не столько сами «климатические свойства», сколько антропогенный фактор. В городе активно строятся многоэтажные дома, вследствие чего вырубаются целые леса. Например, у развязки на 9 Января когда-то был лес, а теперь «растёт» микрорайон. Вот и теряется ветрозащитная функция леса, пыль разносится активнее.

Тем не менее — парадокс: площадь Ленина, где расположена обладминистрация, и близлежащие территории блестят по-европейски. Видимо, фактор хорошей уборки вкупе с правильным благоустройством никто не отменял. Однако воронежцы если и возмущаются пылью и грязью в городе, то обычно на кухне или в соцсетях — да и то единицы. Видимо, мы действительно привыкли так жить.

Не хватает зелени

Директор ВРОО «Центр экологической политики» Виктория Лабзукова:

«В городе нужно обустраивать газоны. Сами видите, многие газоны не засеяны травой и представляют собой склоны с голой землёй. А есть специальная газонная трава, которая удерживает пыль. Должно быть больше зелёных насаждений. Да, сейчас высаживается много саженцев, но, к сожалению, молодые растения не скоро дадут тот эффект, что давали вырубленные по какой-либо причине деревья.

Тем не менее можно утверждать, что за последние 10 лет в городе стало меньше мусора. Хотя по сей день остро не хватает сезонных контейнеров в местах массового отдыха людей — у Воронежского водохранилища, пляжей в районе Борового, например. Возможно, стоит пересмотреть график вывоза мусора в некоторых районах города, ведь не все контейнерные площадки находятся в идеальном состоянии».

Какие санитарно-экологические нарушения выявлены за год?до 112 нарушений в сфере обращения с отходами производства и потребления при торговле;95 случаев ненадлежащего содержания контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий;63 факта неудовлетворительного содержания строительных площадок;44 раза не убирались от снега дороги, тротуары, крыши домов;25 установленных несанкционированных свалок бытовых отходов.176 рейдов провели в прошлом году чиновники и общественники, оштрафовав физические и юридические лица на сумму свыше 1 млн рублей.