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Власти Рязанской области планируют восстановить городище Старая Рязань
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Власти Рязанской области планируют восстановить городище Старая Рязань 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Власти Рязанской области планируют восстановить облик археологического заповедника федерального значения — городища Старая Рязань, сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
Старая Рязань — крупнейший древнерусский город XII-XIII веков на территории Рязанской области, уничтоженный во время татаро-монгольского нашествия. Город был столицей Великого Рязанского княжества. На сегодняшний день это самое большое археологическое городище в России.
По словам главы региона, вопрос восстановления городища Старая Рязань будет обсуждаться на I Международном форуме древних городов.
"У нас есть идея по возрождению облика Старой Рязани. Идея была одобрена министром культуры Владимиром Мединским. Наша задача — воссоздать облик старой Рязани без ущерба для археологических слоев, в частности без строительства зданий на фундаменте, чтобы никак не затрагивать археологические слои, и в дальнейшем привлекать туда как можно больше туристов", — сказал губернатор.
Он добавил, что проведение археологических раскопок на городище зависит в первую очередь от финансирования из федерального бюджета.
"Восстановление таких объектов, как Старая Рязань, должно финансироваться из федерального бюджета. Сейчас наша главная задача не давать ничего строить в этих местах и не позволять нарушать археологический слой. Мы должны сохранять археологическое наследие, привлекать людей, заинтересованных в развитии инфраструктуры вокруг этих мест. У нас много знаковых мест в области, и то, что мы делаем сейчас, будет развивать въездной туризм и способствовать развитию экономики", — резюмировал глава региона.
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