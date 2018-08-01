Дмитрий Азаров прокомментировал задержание главы фонда капремонта 

По словам руководителя области, Михаил Архипов препятствовал проведению проверок. Однако избежать наказания не удалось.
Напомним, в Самаре по подозрению в даче взятки задержан временно исполняющий обязанности генерального директора областного фонда капремонта Михаил Архипов. Операцию провели сотрудники регионального управления ФСБ. Архипов возглавил фонд в феврале 2017 года. До этого работал в органах внутренних дел, был помощником мэра Жигулёвска и предпринимателем. По предварительным данным, он подозревается в коммерческом подкупе в размере 220 тысяч рублей. Его задержание прокомментировал глава региона Дмитрий Азаров. Он отметил, что руководитель фонда препятствовал проверке. «Поэтому мы сформировали группу, куда включили представителей жилищной инспекции, министерства финансов, и такая группа приступила к работе. И первые результаты есть!» — отметил глава региона. Он также напомнил, что подобные проверки проходят по проекту Сергиевской птицефабрики, СОФЖИ. «Фонд капремонта будет работат во благо людей, а не каких-то чиновников», — подытожил Дмитрий Азаров.