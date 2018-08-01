Нижегородка лишилась 4 млн рублей и всех драгоценностей после случайного знакомства

Фото из открытых интернет источниковНижегородка лишилась 4 млн рублей и всех драгоценностей после случайного знакомстваНижегородка Ольга была уверена, что самое надёжное место для хранения её накоплений почти в четыре миллиона рублей и многочисленных золотых украшений с рубинами, бриллиантами, жемчугом — это квартира. Точнее, неприметная синяя сумка, которая стояла в шкафу в кладовке. Ну, куда это всё может деться? Тем более что в квартире охранная сигнализация… Но события приняли совершенно неожиданный поворот.

Повар с букетом

После развода с мужем Ольга решила доказать себе и всем, что не пропадёт. Взяла в аренду столовую в одной из нижегородских больниц, открыла своё дело — кафе. По словам предпринимательницы, доход у неё — около 150 тысяч рублей в месяц. Да у дочери Натальи, уже взрослой, живущей отдельно, — 50 тысяч. В той же больнице у неё точка по продаже одежды и игрушек.

— Мы с дочерью накопили 3,8 миллиона рублей, — рассказывает Ольга. — Хотели вместо старого дома в деревне построить новый. В той же сумке, где хранили деньги, лежали завёрнутые в тряпку золотые часы, серьги, кольца и другие украшения на 225 тысяч рублей.

К своему делу Ольга относилась серьёзно и ответственно.

— Ну как вам наша еда? — подошла она к одному из посетителей, отметив про себя, что мужчина мускулистого телосложения.

— О, прекрасно! Уж я-то знаю, что говорю: сам повар, — широко улыбнулся в ответ незнакомец.

Ольга была польщена. И сердце забилось ещё чаще, когда на следующий день ей в столовую доставили шикарный букет. В нём была записка. Вчерашний незнакомец сообщал, что Ольга ему очень понравилась. Стояла подпись «Гога» и — номер телефона.

На следующий день женщина решилась: позвонила и пригласила Гогу в гости.

Сногсшибательный кофе

Хозяйка накрыла на стол. Гость пил виски, Ольга — кофе.

— В какой-то момент я отлучилась, а когда вернулась, заметила в своей чашке два пузырька. Но не придала этому значения, — рассказывает нижегородка. — Выпила кофе и почувствовала себя плохо. Попросила Гогу положить меня на кровать и — всё, больше ничего не помню.

Очнулась женщина, почувствовав, что кто-то трясёт её за плечо:

— Оля! Оль! У тебя чего дверь-то в квартиру открыта? — у кровати стояла соседка Валентина Николаевна. — Я уж и позвонила, и покричала. Ты не отзываешься. Что случилось-то?

Ольга встала. Голова была словно в тумане. Будто по наитию пошла в кладовку. Синей сумки в шкафу не было. Пропал также лежавший на подоконнике мобильник за 15 тысяч рублей…

В это время Наталья, приехав на работу, гадала, почему матери ещё нет: та обычно приходила рано. Стала звонить, но в трубке раздавалось одно: «Аппарат абонента выключен». Не зная, что и думать, Наталья помчалась к матери домой.

— Мама была очень напугана и взволнована, плакала, — вспоминает Наталья. — Рассказала про нового знакомого. Раньше она никогда не приглашала посторонних домой, а тут… Не могла объяснить, почему так поступила.

Роман о романах

На след неуловимого Ромео оперативники вышли через четыре месяца. Оказалось, что время он проводил неплохо. С Ольгой у Гоги, а по паспорту Гарика, понятно, всё закончилось, но он познакомился в кафе с Еленой. Пара встреч, и вот уже ловкий комбинатор поселился в её квартире. Рассказал, что занимается бизнесом, в Нижний, мол, привёз шубы на продажу. Через две недели Гарик уехал, но продолжал звонить. Интересно, что жена и двое детей, которые, как оказалось, жили в Байкальске , думали, что он в Армении

Вскоре к Елене пришёл какой-то человек, принёс от Гарика записку. Тот сообщал, что находится в следственном изоляторе (по обвинению в краже из дома Ольги, о чём женщина не знала). Елена стала носить ему в СИЗО передачи с продуктами…

К слову, до этого у Гарика был роман с ещё одной нижегородкой — познакомились в соцсети. Ловкач жил у неё полностью за её счёт, нигде не работал…

После задержания Гарик Ольге звонил. Сказал, что деньги и драгоценности у него, и он готов всё вернуть, если она заберёт из полиции заявление. Женщина наотрез отказалась. Следователю предприимчивый « Остап Бендер » заявил, что у Ольги ничего не похищал. Сама, мол, дала ему в долг на открытие кафе в Ялте, срок возврата суммы не обговаривали, а ещё просила найти людей, чтобы баню ей на даче построили, и тоже денег дала. Ольга слушала это всё с широко открытыми глазами. «Это всё неправда!» — смогла только сказать она.

Суд признал вину 39-летнего «великого комбинатора» в краже доказанной и прервал его похождения на 5,5 года. К слову, как следует из приговора, у него были два сообщника, которым он открыл дверь, когда хозяйка уснула. Ольге и Наталье Гарик вернул пока только 48 тысяч рублей.

Благодарим старшего помощника прокурора Советского района Нижнего Новгорода Ларису Паршину за помощь в подготовке материала.

Аферист по объявлению

Ловкачи всех мастей с начала года обманули жителей Нижегородской области 2134 раза. В Главном управлении МВД по Нижегородской области так и говорят: «Мошенничества осложняют оперативную обстановку».

Общее число таких преступлений, по сравнению с теми же месяцами прошлого года, сократилось на 13 процентов, но количество жульничеств с использованием мобильников и Интернета выросло больше чем вполовину — с 558 до 853.

Часто злоумышленники берут на вооружение сайты объявлений. Житель Сарова «поработал» с ними так.

Молодой человек находил в Интернете объявления о продаже дорогостоящих вещей. Например, ноутбук, велотренажёр. Он звонил продавцам, говорил, что готов купить, но только в рассрочку. Продавцы соглашались, чтобы он выплачивал им стоимость товара постепенно. А 33-летний обманщик тем временем находил на эти товары других покупателей, указывая в качестве продавца себя. С ничего не подозревающих покупателей он брал полную стоимость товара. Небольшую часть денег он отдавал настоящим продавцам, забирал товар, чтобы отдать «своим» покупателям, писал расписки, что обязуется оставшуюся часть суммы вернуть. И пропадал. В прокуратуре Нижегородской области рассказали, что в уголовном деле шесть эпизодов мошенничества. Обманутые люди недосчитались в своих кошельках в общей сложности 68,5 тысячи рублей.