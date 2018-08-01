Депутат предложил ввести единый штраф за купание в неположенном месте 

Для этого необходимо внести поправки в Кодекс об административных нарушениях.
Штрафы за купание в запрещенных местах нужно установить федеральным законом. Такое мнение высказал член Комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов.
— А то получается, что один человек пошел купаться в запрещенном месте, а потом всем миром ему организуют спасательную операцию МЧС, — отметил депутат в комментарии "Парламентской газете".
В настоящее время единого размера штрафа для людей, купающихся в запрещенных местах, нет. Штрафы за подобное нарушение назначаются на региональном уровне, их сумма сильно варьируется.