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Депутат предложил ввести единый штраф за купание в неположенном месте
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Депутат предложил ввести единый штраф за купание в неположенном месте 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Для этого необходимо внести поправки в Кодекс об административных нарушениях.
Штрафы за купание в запрещенных местах нужно установить федеральным законом. Такое мнение высказал член Комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов.
— А то получается, что один человек пошел купаться в запрещенном месте, а потом всем миром ему организуют спасательную операцию МЧС, — отметил депутат в комментарии "Парламентской газете".
В настоящее время единого размера штрафа для людей, купающихся в запрещенных местах, нет. Штрафы за подобное нарушение назначаются на региональном уровне, их сумма сильно варьируется.
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