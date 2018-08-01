«Так будет более-менее»: в обслуживающей высотку компании объяснили, зачем покрасили гранит краской

По словам подрядчика, гранитные плиты находились в ужасном состоянии

Этим летом знаменитая архангельская высотка несколько изменила свой облик. Не кардинально, но горожане не могли не заметить — гранитные перила на входе покрасили серой краской. В администрации Архангельска такой подход к делу раскритиковали, но компания, обслуживающая здание, похоже, довольна результатом своей работы.

У высотки несколько собственников, но обслуживает здание ООО «Отэк». Корреспондент 29.ru поговорил с начальном компании, чтобы узнать, почему гранит стал серым.

— У нас главный инженер посмотрел, принял такое решение. Посчитали, что так будет более-менее. Потому что там все плиты потрескались, их надо полностью менять. От них мало, что осталось, надо делать капитальную реконструкцию, так что обошлись малыми силами, — рассказал 29.ru директор ООО «Отэк» Сергей Ходасевич. Он очень сильно удивился, узнав, что архангелогородцев и сотрудников городской администрации не устраивает свежий «ремонт» гранитных плит. Все работы проводились одним человеком, и странно, говорит Ходасевич, что из горадмина никто не подошел и ничего не сказал.

По словам Сергея, плиты находились в ужасном состоянии, все в трещинах, где-то торчала арматура, в некоторых местах плитки уже просто не было — ремонта эти перила не видели с 80-х годов.

— Не скажу, что сейчас лучший вариант, который можно было сделать, но хотя бы как-то. Просто наименее для нас затратное решение. И это не значит, что на всю жизнь так сделали, может, когда-нибудь и поменяем. Понятно, что не не века, эта краска когда-нибудь слезет, — рассказал Сергей.

В «Отэк» рассказали, что покрасили в серый цвет, чтобы сочеталось с тонами всего здания

Работы с администрацией Архангельска не согласовывались. Но чиновникам не нравится то, что стало с высоткой.

— Окраска гранита недопустима, говорит о низком уровне культуры, профессионализма, о неуважительном отношении к архитектуре, нашему историческому прошлому». Также в администрации указали, что при ремонтных работах необходимо делать пескоструйную очистку камня, — прокомментировали 29.ru в горадмине. Вопрос о качестве работ главе Архангельска задал горожанин Федор Медведев во время нашего июльского стрима.

Так плиты выглядели до закрашивания

Ранее архангелогородцы заметили, что со здания Профсоюзов сняли исторические кованые ворота. В дело быстро вмешалась администрация и направила предписание Профсоюзам, самовольно снявших ворота, вернуть их на место. С этого момента прошло практически три недели, и пока ничего не изменилось.