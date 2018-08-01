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Жители Рязанского района посетили праздник, посвященный Крещению Руси
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Жители Рязанского района посетили праздник, посвященный Крещению Руси 

Управа Рязанского района 2 часа назад
Представители общественных организаций Рязанского района приняли участие в праздничном мероприятии, которое было посвящено 1030-летию Крещения Руси. Об этом сообщили в организационном отделе районной управы.
— Состоялся крестный ход и молебен у памятника святому равноапостольному великому князю Владимиру, который возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Гости программы остались довольны и благодарны за участие в данном мероприятии, — отметил сотрудник управы.
Добавим, что торжественная служба завершилась концертом православного хорового искусства с участием Синодального хора и Сводного хора Московской городской епархии. (ео)
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