компромиссы, которые устроят жителей, экологов, власть, и, саму дубраву», — прокомментировал дополнительные обсуждения с жителями Ленинского района проекта благоустройства парка «Дубки» эксперт-эколог, директор экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов.
По его мнению, встреча является хорошим доказательством, что муниципалитет готов слушать жителей, а жители могут быть услышаны муниципалитетом. «На самом деле происходит очень ценный процесс, и парк „Дубки“ показателен. Это ведь не просто парк, это кусок пойменной дубравы, которую во время застройки поймы Оки оставили в качестве рекреационной зоны, а дальше жители приспособили ее под отдых. Она живет своей жизнью, и по ней, скажем так, некие особенные подходы должны быть. Это не парк культуры и отдыха с качелями и каруселями, это участок леса, в котором люди могли бы ходить, дышать чистым воздухом, отдыхать. И то, что при проектировании это учитывается — крайне важно», — подчеркнул эколог.
Он подчеркнул, что возникшие у жителей и экспертов сомнения, что при санитарных вырубках в рамках проекта по благоустройству парка, могут затронуть многолетние дубы, быстро нашли ответную реакцию у мэрии. «Мы сразу собрались у заместителя мэра Ивана Носкова и притормозили все продвижения документов. Кроме того, совместно вышли на территорию, обошли ногами все деревья и пометили все то, что реально можно вырубить, что не повредит парку как лесу. Потому что в данном случае парк „Дубки“ — это все-таки лес», — сказал Асхат Каюмов.
Эксперт добавил, что сейчас идет нормальный процесс поиска компромиссов. «Даже по тем же дорожкам и прикорневым зонам мы учимся искать компромиссы, которые устроят все стороны, в том числе, собственно говоря, дубраву. Моя задача в этом случае, чтобы дубрава продолжала быть дубравой, чтобы она и дальше радовала жителей Ленинского района», — отметил Асхат Каюмов.
Напомним, в парке «Дубки» на 2018 год планируются мероприятия по обновлению мощения основных направлений тропиночной сети, устройству детской игровой зоны с оборудованием для всех возрастных групп, а также для детей с ограниченными возможностями, и созданию набивной дорожки для скандинавской ходьбы, бега и лыжных прогулок по периметру парка. Выиграло конкурс на благоустройство парка «Дубки» ООО «Автодорстрой». Подрядчик обязался выполнить работы до 14 сентября 2018 года.
Ранее сообщалось, что Владимир Панов на заседании городской Думы представил новый подход к формированию направлений деятельности мэрии на 2018-2019 годы. Одним из ключевых проектов развития города стала программа «Формирование комфортной городской среды». Общественные обсуждения концепций благоустройства городских пространств проходили в каждом районе Нижнего Новгорода с 9 по 15 апреля 2018 года, в них приняли участие больше 200 тысяч нижегородцев.