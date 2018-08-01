Даже по дорожкам и прикорневым зонам мы учимся искать компромиссы — Каюмов

компромиссы, которые устроят жителей, экологов, власть, и, саму дубраву», — прокомментировал дополнительные обсуждения с жителями Ленинского района проекта благоустройства парка «Дубки» эксперт-эколог, директор экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов

По его мнению, встреча является хорошим доказательством, что муниципалитет готов слушать жителей, а жители могут быть услышаны муниципалитетом. «На самом деле происходит очень ценный процесс, и парк „Дубки“ показателен. Это ведь не просто парк, это кусок пойменной дубравы, которую во время застройки поймы Оки оставили в качестве рекреационной зоны, а дальше жители приспособили ее под отдых. Она живет своей жизнью, и по ней, скажем так, некие особенные подходы должны быть. Это не парк культуры и отдыха с качелями и каруселями, это участок леса, в котором люди могли бы ходить, дышать чистым воздухом, отдыхать. И то, что при проектировании это учитывается — крайне важно», — подчеркнул эколог.

Он подчеркнул, что возникшие у жителей и экспертов сомнения, что при санитарных вырубках в рамках проекта по благоустройству парка, могут затронуть многолетние дубы, быстро нашли ответную реакцию у мэрии. «Мы сразу собрались у заместителя мэра Ивана Носкова и притормозили все продвижения документов. Кроме того, совместно вышли на территорию, обошли ногами все деревья и пометили все то, что реально можно вырубить, что не повредит парку как лесу. Потому что в данном случае парк „Дубки“ — это все-таки лес», — сказал Асхат Каюмов.

Эксперт добавил, что сейчас идет нормальный процесс поиска компромиссов. «Даже по тем же дорожкам и прикорневым зонам мы учимся искать компромиссы, которые устроят все стороны, в том числе, собственно говоря, дубраву. Моя задача в этом случае, чтобы дубрава продолжала быть дубравой, чтобы она и дальше радовала жителей Ленинского района», — отметил Асхат Каюмов.

Напомним, в парке «Дубки» на 2018 год планируются мероприятия по обновлению мощения основных направлений тропиночной сети, устройству детской игровой зоны с оборудованием для всех возрастных групп, а также для детей с ограниченными возможностями, и созданию набивной дорожки для скандинавской ходьбы, бега и лыжных прогулок по периметру парка. Выиграло конкурс на благоустройство парка «Дубки» ООО «Автодорстрой». Подрядчик обязался выполнить работы до 14 сентября 2018 года.