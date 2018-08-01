Свыше 3 тыс. москвичей планируют голосовать на выборах мэра на «дачных» участках

Более 3 тысяч избирателей из Москвы уже подали заявления о голосовании на выборах мэра 9 сентября на избирательных участках, созданных за пределами города в соседних регионах, сообщает ТАСС

Заявления о голосовании по месту пребывания начали принимать с 25 июля. В настоящее время это можно сделать в территориальных избиркомах, МФЦ и на портале госуслуг, а позднее подать заявление можно будет и в участковых комиссиях.

Николай Булаев. «На 31 июля было подано в Москве 6903 заявления. Из них 45% заявлений (3155 заявлений), в которых выражено желание проголосовать на избирательных участках, созданных за пределами города Москвы», — сказал заместитель председателя ЦИК РФ