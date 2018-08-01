Свыше 3 тыс. москвичей планируют голосовать на выборах мэра на «дачных» участках 

Более 3 тысяч избирателей из Москвы уже подали заявления о голосовании на выборах мэра 9 сентября на избирательных участках, созданных за пределами города в соседних регионах, сообщает ТАСС.
Заявления о голосовании по месту пребывания начали принимать с 25 июля. В настоящее время это можно сделать в территориальных избиркомах, МФЦ и на портале госуслуг, а позднее подать заявление можно будет и в участковых комиссиях.
«На 31 июля было подано в Москве 6903 заявления. Из них 45% заявлений (3155 заявлений), в которых выражено желание проголосовать на избирательных участках, созданных за пределами города Москвы», — сказал заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
Он добавил, что такие показатели подтверждают правильность принятого властями столицы решения о создании «дачных» избирательных участков.
Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. В них участвуют пять кандидатов: основатель строительной компании «СУ-155» Михаил Балакин, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР), бывший депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин (КПРФ), глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия») и действующий мэр столицы Сергей Собянин, баллотирующийся как самовыдвиженец.