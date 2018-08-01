Германия впервые блокирует продажу компании Китаю

Правительство Германии впервые наложило вето на продажу немецкой компании Китаю . Таким образом немецкая сторона заявила об ужесточении позиции относительно инвестиций из страны.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимный источник, в среду немецкий кабмин проголосовал за блокировку потенциальной покупки немецкого производителя станков Leifeld Metal Spinning AG китайской компанией Yantai Taihai Group, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Правительство приняло меры предосторожности, несмотря на то, что Yantai Taihai Group в последний момент сообщила об отказе от своего предложения.

Такое решение было принято по результатам обзора, проведённого Министерством экономики , в котором рассматриваются возможные негативные последствия продажи компании. Агентство отмечает, что сделка смогла бы завершить покупку и вызвала бы проблемы национальной безопасности.

Leifeld Metal Spinning AG — компания, расположенная в немецком городе Алене (Северный Рейн-Вестфалия). Предприятие занимается разработкой и производством оборудования для формовки металла и является одним из ведущих производителей высокопрочных металлов для автомобильной, аэрокосмической и ядерной промышленности.

По итогам прошедших в Берлине пятых германо-китайских межправительственных консультаций было подписано 22 соглашения в разных областях, которые касаются как кооперации между кабминами двух стран, так и экономического сотрудничества. В частности, Берлин и Пекин договорились о сотрудничестве в сфере развития автономного автомобилестроения.