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С депутатом Мосгордумы Андреем Метельским пообщались богородцы
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С депутатом Мосгордумы Андреем Метельским пообщались богородцы 

Официальный сайт управы района Богородское 30 минут назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Активные представители молодежи Восточного округа встретились 26 июля с заместителем председателя Московской городской Думы Андреем Метельским.
На мероприятии собрались молодые люди, реализующие свои таланты в различных областях: начинающие политики, школьные учителя и воспитатели в дошкольных отделениях, спортсмены, блоггеры и просто неравнодушные горожане. Встреча без галстуков прошла в дружеской, ироничной атмосфере. Выдающийся политик, прошедший путь с самых низов, Андрей Метельский откровенно отвечал на все каверзные вопросы молодежи и делился своим жизненным опытом. Он подробно и с искрометным юмором рассказал собравшимся о трудностях, с которыми столкнулся в начале политической карьеры. Но подчеркнул, что несмотря ни на что, всегда твердо шел к своей цели.
Таким сделало его Суворовское училище, и с этим девизом политик живет, работает и воспитывает детей. Молодежь нашего округа вдохновилась этой знаковой, по их словам, встречей и долго после ее завершения обсуждали и восхищенно отзывались о разговоре с зампредом МГД Андреем Метельским.
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