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В Волгограде подняли со дна тело утонувшего напротив стадиона мужчины
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В Волгограде подняли со дна тело утонувшего напротив стадиона мужчины 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
В Центральном районе Волгограда спасатели Краснослободского поисково-спасительного подразделения достали из Волги тело утонувшего молодого человека. Погибшему всего 18 лет. На месте работают оперативники.
Сейчас на месте работают следователи
— Около 15 минут назад тело утонувшего молодого человека подняли на берег, — сообщили V1.ru в экстренных службах Волгограда. — Водолазы нашли его недалеко от места, на которое указывали очевидцы. Установлена личном погибшего. Молодому человеку 18 лет.
Примерно полтора часа назад V1.ru сообщал о том, что с набережной, прямо под центральной лестницей «Волгоград Арены», в воду спрыгнул неизвестный мужчин. Спустя время он так и не вынырнул, в результате очевидцы вызвали спасателей.
Обстоятельства гибели молодого человека предстоит выяснить следователям. Сейчас на месте работает оперативная группа. Тело после будет направлено на экспертизу.
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