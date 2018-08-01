В Волгограде подняли со дна тело утонувшего напротив стадиона мужчины

В Центральном районе Волгограда спасатели Краснослободского поисково-спасительного подразделения достали из Волги тело утонувшего молодого человека. Погибшему всего 18 лет. На месте работают оперативники.

Сейчас на месте работают следователи

— Около 15 минут назад тело утонувшего молодого человека подняли на берег, — сообщили V1.ru в экстренных службах Волгограда. — Водолазы нашли его недалеко от места, на которое указывали очевидцы. Установлена личном погибшего. Молодому человеку 18 лет.

Примерно полтора часа назад V1.ru сообщал о том, что с набережной, прямо под центральной лестницей «Волгоград Арены», в воду спрыгнул неизвестный мужчин. Спустя время он так и не вынырнул, в результате очевидцы вызвали спасателей.

Обстоятельства гибели молодого человека предстоит выяснить следователям. Сейчас на месте работает оперативная группа. Тело после будет направлено на экспертизу.