МИД России предупредил россиян о наводнении во Вьетнаме

Ситуационно‐кризисный центр (ДСКЦ) МИД России выпустил предупреждение для россиян, направляющихся или уже находящихся во Вьетнаме . В этой стране в ближайшее время ожидается разгул стихии, сообщил департамент.

«Вьетнам — сезон муссонов — проливные дожди и наводнения в северных горных провинциях Лай Чау, Ха Жианг и Тай Нгуен», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

Следует заметить, что сезон дождей (муссонов) на севере Вьетнама наступает в мае и длится вплоть до октября. Пик непогоды как правило приходится на период с июля по сентябрь: до 80% осадков выпадает именно в эту пору.