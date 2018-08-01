МИД России предупредил россиян о наводнении во Вьетнаме 

Ситуационно‐кризисный центр (ДСКЦ) МИД России выпустил предупреждение для россиян, направляющихся или уже находящихся во Вьетнаме. В этой стране в ближайшее время ожидается разгул стихии, сообщил департамент.
«Вьетнам — сезон муссонов — проливные дожди и наводнения в северных горных провинциях Лай Чау, Ха Жианг и Тай Нгуен», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.
Следует заметить, что сезон дождей (муссонов) на севере Вьетнама наступает в мае и длится вплоть до октября. Пик непогоды как правило приходится на период с июля по сентябрь: до 80% осадков выпадает именно в эту пору.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова тем временем дала пару советов тем, кто собрался отправиться в опасные места планеты. По словам Захаровой, во-первых, нужно об этом предупредить МИД, а во-вторых, мобильное приложение, разработанное в министерстве, поможет избежать многих неприятностей — или выйти из них с минимальными потерями.