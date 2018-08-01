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В Петербурге запустили проект по аренде книг «Совиный улей»
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В Петербурге запустили проект по аренде книг «Совиный улей» 

Собака.ru 31 минуту назад
Фото: Собака.ru
Житель Петербурга Александр Харитошин запустил сервис по аренде печатных книг «Совиный улей». С его помощью можно взять книгу сроком на 14 всего за 118 рублей. Сервис также предоставляет возможность продления аренды. На данный момент в каталоге всего 20 изданий, однако клиент может заказать и другие книги, которых еще нет в списке. Проект запустился 1 августа. Для того, чтобы воспользоваться арендой, необходимо купить читательский билет сроком на 6 месяцев за 309 рублей. На данный момент у сервиса нет пунктов самовывоза: издания привозит курьер по указанному адресу. В течение года авторы проекта планируют открыть автоматизированные пункты выдачи и наладить доставку книг.
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