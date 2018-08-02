Контракт на строительство второй очереди Восточного подпишут в конце августа

МОСКВА , 2 августа. / ТАСС /. Контракт с ПСО «Казань» на строительство второй очереди космодрома Восточный будет подписан в конце августа, работы стартуют в начале сентября. Об этом в четверг журналистам сообщили в Роскосмосе

"Контракт на строительство второй очереди космодрома Восточный будет подписан в конце августа, строительство начнется в начале сентября", — заявили в госкорпорации.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что контракт будет подписан в первых числах августа, после чего строительство начнется уже в первой декаде месяца. В среду ряд СМИ сообщил, что подписание состоится 8 августа.

Как сообщили ранее в Роскосмосе, строительство стартового стола на Восточном под «Ангару» должно было начаться в июне этого года. До этого возведение комплекса планировалось запустить еще в начале 2018 года, о чем в ноябре 2017 года заявила ТАСС возглавлявшая тогда Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Рано Джураева. Технологическое оборудование под строительство старта было завезено на космодром в августе прошлого года. Запуск «Ангары» с нового старта ожидается в 2021 году.

Первый стартовый комплекс был возведен на космодроме Восточный в 2012-2016 годах под ракеты «Союз», первый запуск с этого комплекса был выполнен 28 апреля 2016 года.