Контракт на строительство стола для «Ангары» на Восточном пока не подписали

МОСКВА , 1 августа. / ТАСС /. Контракт с ПСО «Казань» на строительство на космодроме Восточный стартового стола для ракеты «Ангара-А5» пока не подписан, вопрос находится на стадии проработки. Следующий запуск носителя будет осуществлен с Плесецка , дату определит Минобороны , сообщил в среду ТАСС глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко

В середине июля глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что контракт с компанией ПСО «Казань», которая определена единственным исполнителем работ по стартовому комплексу Восточного для «Ангары-А5», готов, а подписание ожидается в ближайшие недели.

"В процессе проработки", — заявил Устименко в ответ на вопрос, подписан ли контракт на строительство.

При этом он подтвердил, что сейчас действительно ведется подготовка ко второму запуску тяжелой «Ангары». «С Восточного пуска точно не будет, потому что еще даже не начали строить стартовый стол для этой ракеты. Конкретную дату пуска будет определять Минобороны РФ», — сказал он, отметив, что запуск будет осуществлен с космодрома Плесецк.

О космодроме и ракете

Как сообщили ранее в Роскосмосе, строительство стартового стола на Восточном под «Ангару» должно было начаться в июне 2018 года. До этого возведение комплекса планировалось запустить еще в начале 2018 года, о чем в ноябре 2017 года заявила ТАСС возглавлявшая тогда Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Рано Джураева. Технологическое оборудование под строительство было завезено на космодром в августе 2017 года. Запуск «Ангары» с нового старта ожидается в 2021 году.

Единственный стартовый стол под «Ангару» построен на космодроме Плесецк. С этого комплекса в 2014 году начались летные испытания новой ракеты: сначала на орбиту отправилась легкая версия «Ангара-1.2ПП», затем с грузомакетом полезной нагрузки была запущена первая «Ангара— А5».

Тяжелая «Ангара» способна выводить на низкую орбиту до 38 тонн груза. 25 таких ракет планируется использовать для запуска 640 малых спутников системы «Сфера».