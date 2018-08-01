Новые откровения Влада Топалова о звездной жизни и Регине Тодоренко

Недавно Влад Топалов (32) сделал предложение своей возлюбленной Регине Тодоренко (28). Звезды выложили фотографии с кольцом на безымянном пальце ведущей. На своей страничке в Instagram Влад написал «Согласна?», а Регина ответила в своём аккаунте: «Согласна!».

Сейчас влюблённые отдыхают вдвоём в Сен-Тропе и каждый день радуют фанатов новыми совместными фотографиями.

И вчера Влад Топалов выставил новый пост в Instagram, в котором рассказал о сложностях жизни артистов: «Многие думают… что у нас всё всегда отлично, идеально. Что у нас шикарная, БЕЗЗАБОТНАЯ жизнь. Что мы никогда не болеем, что наши близкие все в „шоколаде“ и у них тоже всё прекрасно! Что у нас ну никак не может быть плохого настроения, да и вообще, каких-либо проблем. Так вот. Это далеко не так. Мы такие же обычные, живые люди. Мы болеем, переживаем, ругаемся… и у нас порой бывает чудовищное настроение! Но, так же как и у вас, у нас оно бывает прекрасное, чудесное и счастливое! К чему я веду? Да я не знаю… просто часто об этом думаю… не судите строго других. Мы все просто люди. Нам свойственны одни и те же эмоции и поступки. Уметь прощать сложно. Любить вопреки всему — еще сложнее. Но зато это намного круче, чем осуждать и ругать! Я всем вам благодарен за поддержку и ваш интерес к моему жизненному пути, какой бы он не был. Всем искренне хорошего настроения, тепла и мира в душе! Обнимаю и жму вам руки!» (Орфография и пунктуация автора сохр. — Прим.ред.).

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Фанаты певца пост оценили: «Как трогательно! Видно, что Топалов любит Регину»; «Такие искренние слова! Они прекрасная пара!»; «Конечно, все понимают, что вы известные артисты, но при этом такие же люди! Но зачем скрывать положение Регины?». Кстати, в Сети ходят слухи о том, что Тодоренко беременна (уже даже пол известен), но пара это никак не комментирует.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novye-otkroveniya-vlada-topalova-o-zvezdnoj-zhizni/