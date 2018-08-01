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«Нафтогаз» назвал факторы, которые остановят «Северный поток — 2»
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«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России

«Нафтогаз» назвал факторы, которые остановят «Северный поток — 2» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что санкции США смогут остановить строительство российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает Deutsche Welle.
"Это американские санкции или позиция датской стороны. Последняя может отсрочить, а в дальнейшем и осложнить ситуацию с «Северным потоком — 2». Американские санкции — это важный фактор", — сказал Витренко.
Он также добавил, что немецкие политики могут изменить свое мнение насчет «Северного потока — 2», признав его «опасным».
Ранее заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон сообщил, что для компаний, которые работают над строительством газопровода «Северный поток — 2», сохраняется серьезный риск санкций.
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