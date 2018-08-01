«Нафтогаз» назвал факторы, которые остановят «Северный поток — 2»

"Это американские санкции или позиция датской стороны. Последняя может отсрочить, а в дальнейшем и осложнить ситуацию с «Северным потоком — 2». Американские санкции — это важный фактор", — сказал Витренко.

Он также добавил, что немецкие политики могут изменить свое мнение насчет «Северного потока — 2», признав его «опасным».

Ранее заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон сообщил, что для компаний, которые работают над строительством газопровода «Северный поток — 2», сохраняется серьезный риск санкций.