О чем поют сирены, или каков смысл сигналов, поступающих из Москвы

Отношения с Россией станут темой моей развернутой статьи, которая появится в следующем номере еженедельника «Сечи» (Sieci), а сейчас я хочу лишь кратко пояснить, каков реальный политический смысл этих сигналов.

Не стоит питать иллюзий: они нацелены на решение конкретных задач. Их две. Во-первых, россияне стараются вбить очередной клин между Польшей и Западом (очередной, потому что отношения нашей страны с ЕС , а также в какой-то степени с США уже ухудшились из-за того, что Варшава избрала неприемлемый для западных элит курс во внутренней политике). Во-вторых, Москва хочет напугать Украину и Белоруссию перспективой того, что поляки готовы начать выдвигать территориальные претензии. Если Варшава сделает какой-то шаг, который позволит понимать ее позицию именно так, Россия, разумеется, сразу же выступит в роли славянской православной защитницы Киева и Минска , спасающей их от «возрождающегося экспансионизма захватчиков-ляхов».

Именно такой подтекст имело «шутливое» предложение разделить Украину, которое Путин адресовал премьеру Дональду Туску (Donald Tusk). Эту ситуацию описал Радослав Сикорский (Radosław Sikorski), и хотя позже он отказался от своих слов, сложно поверить, чтобы бывший министр иностранных дел мог нечто такое просто придумать. Тот же подтекст эта тема имеет и сейчас.

Услышав пение сирен, следует задуматься, чего они добиваются. В «Одиссее» они хотели, чтобы моряки заслушались и разбили свой корабль о скалы.

Комментарии читателей

Ryszard Kubaszko: Польша заинтересована в налаживании хороших контактов со всеми соседями, поэтому обострять отношения с Россией во имя интересов заокеанского «союзника» — это глупость.

Jassm: Пусть Брюссель ведет бизнес с Путиным, а Польша заинтересована в том, чтобы не иметь с ним никаких дел, абсолютно никаких.

ehodum@ehodum: Проблема в том, что любые размышления о возвращении утраченных восточных земель, у нас неизменно стараются подавить в зародыше. И на правом, и на левом политическом фланге такие разговоры называют «провокацией». Неудивительно, что нынешние хозяева Львова Вильнюса и Минска не уважают нашу страну, презирают ее и даже не скрывают этого. А мы что? Вторая мировая война и жестоко навязанные нам ялтинские порядки, конечно, переломили Польше хребет, но чтобы прямо так? Другие страны во главе с Украиной не скрывают территориальных претензий и открыто говорят о «своих исконных этнических территориях, временно находящихся под иностранным управлением». Да!

Кстати, Пилсудский, когда дело касалось польских владений, умел договориться даже с кремлевскими бандитами того времени. А, как учит нас история, нет ничего более нестабильного, чем раз и навсегда установленные границы.

Meo: В конце концов нам придется самим войти на Украину: когда российские танки появятся под Киевом, украинцы нас об этом попросят. Россияне — специалисты по провокациям, а согласие США даст им зеленый свет. Время пошло.