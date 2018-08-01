Техник БТИ осужден за изготовление техпаспорта на недостроенный дом в Сочи

"В суде установлено, что в январе 2018 года техник БТИ изготовил технический паспорт на многоквартирный дом по улице Изумрудной, 38 в Сочи, зная, что строительство данного объекта не завершено. В дальнейшем документ использовался собственником земельного участка в ходе судебного разбирательства по иску администрации Сочи о сносе самовольной постройки. Суд… назначил виновному наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы", — говорится в сообщении.

Информация о приговоре направлена прокуратурой в администрацию Сочи для обжалования судебного решения о признании права собственности на самострой, сообщает надзорное ведомство.