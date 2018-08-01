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На Урале разыскивают подростка, сбежавшего из туберкулезного диспансера
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На Урале разыскивают подростка, сбежавшего из туберкулезного диспансера 

АиФ Урал 37 минут назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге разыскивают подростка, который сбежал из противотуберкулезного диспансера на Сибирском тракте, 56. До этого 15-летний мальчик уже не раз сбегал от взрослых, об этом сообщает в среду, 1 августа, «АиФ-Урал».
Александр Рудковский сбежал из противотуберкулезного диспансера еще 15 июля. До этого юный свердловчанин не раз сбегал от взрослых, кроме того, он состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. «На розыск учащегося ор­иентирован личный со­став екатеринбургской полиции, организованы необходимые мероприятия для установления местонахождения ушедшего подростка, а также его возвращения законным представителям», — сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
Приметы Александра Александровича Рудковского: рост 150 см, худощавого телосложения, прямые светло-русые волосы. Был одет в бело-синюю клетчатую рубашку, спортивные темно-синие штаны и черные туфли. Дата рождения мальчика: 24 сентября 2002 года.
Правоохранители просят всех, кто знает что-либо о местонахождении подростка, звонить по телефонам: (343) 356-42-06 (Дежурная часть отдела полиции №6), (343) 356-42-35 (44), 8 (919) 3858888 (ПДН) или 02.
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